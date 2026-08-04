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Uhapšen Aleksandar Nikolić: Osumnjičen za pomaganje u pokušaju ubistva Davora Dabića

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Ognjen Matavulj
04.08.2026 20:08

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Хапшење Александра Николића
Foto: ATV

Policijski službenici PU Istočno Sarajevo uhapsili su Aleksandra Nikolića iz tog grada zbog sumnje da je pomagao u pokušaju teškog ubistva Davora Dabića, potvrđeno je za ATV.

Nikolić, koji je poznat kao višestruki prestupnik, prije nekoliko trenutaka je sproveden u Okružno javno tužilaštvo u Istočno Sarajevo na dalje postupanje.

”Nikolić je osumnjičen da je učestvovao u pomaganju i planiranju napada na Dabića”, kaže izvor ATV-a.

Nova pucnjava u Lukavici, ranjen Davor Dabić

Davor Dabić ranjen je sinoć ispred zgrade u ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu. Napadač, koji je nosio kačket na glavi, prišao je i prema njemu ispalio osam hitaca iz pištolja sa prigušivačem. Nakon toga je pobjegao i policija intenzivno radi na njegovom identifikovanju. Dabić je pogođen hicem u glavu i petu i nakon ukazane pomoći u Bolnici ”Srbija” prevezen je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje je operisan.

Veče prije u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Novom Sarajevu ranjen je Kosta Pandurević. Za pokušaj njegovog ubistva osumnjičen je Đorđe Ždrale, za kojim se i dalje traga.

U okviru istrage dvije pucnjave danas su, u saradnji sa MUP-om Kantona Sarajevo, izvršeni pretresi u sarajevskom naselju Dobrinja.

Aleksandar Nikolić je u decembru 2023. godine u Sudu BiH nepravosnažno osuđen na godinu dana zatvora zbog organizovanog kriminala i trgovine drogom u okviru predmeta ”Market”. Zajedno s njim na iste kazne osuđeno je još šest osoba jer su u više navrata kokain iz Slovenije krijumčarili i prodavali u BiH.

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U oktobru prošle godine protiv Nikolića je potvrđena nova optužnica za organizovani kriminal i trgovinu drogom i oružjem. Zajedno s njim optuženi su Adi Nukić i još tri osobe. U optužnici se navodi da je grupa koristeći kriptovane aplikacije vršila nabavku i promet droge na području BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije.

”Na taj način pribavili su imovinsku korist u iznosu od najmanje 380.250 KM, a ne više od 1.783.665 KM”, navodi se u optužnici.

Sve detalje o sukobu u Istočnom Novom Sarajevu čitajte na: Slučaj Pandurević–Ždrale

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Aleksandar Nikolić

Davor Dabić

Pucnjava

Istočno Novo Sarajevo

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