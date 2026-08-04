Poznato stanje Davora Dabića ranjenog u Istočnom Sarajevu

Davor Dabić koji je sinoć teško ranjen iz vatrenog oružja u Istočnom Sarajevu, tokom noći je operisan na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS).

Kako piše "Kliks", Dabić je operisan na odjeljenju neurohirurgije i jutros je u stabilnom stanju.

Prema nezvaničnim informacijama, napadač je Dabiću prišao s leđa i upucao ga kod Spasovdanske ulice nakon čega je on pao na tlo.

Hitna pomoć je ubrzo stigla i odvezla povrijeđenog, a policija i dalje traga za napadačem.

Hronika Oglasila se policija o pucnjavi u kojoj je ranjen Davor Dabić

Inače, ovoj pucnjavi je prethodio vatreni obračun koji se dogodio dan ranije, u nedjelju.

Sumnja se da je krivac za tu pucnjavu Đorđe Ždrale koji se sumnjiči da je ranio Kostu Pandurevića. Policija je za Ždralom raspisala potragu, a u Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo su ovo krivično djelo okvalifikovalo kao teško ubistvo u pokušaju.