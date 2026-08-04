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Tokom noći izbio požar u stanu: Nastala velika materijalna šteta

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 08:01

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Пожар у стану у Сарајеву, настала велика материјална штета.
Foto: CrnaHronika/Facebook/Screenshot

U sarajevskom naselju Hrasno tokom protekle noći došlo je do požara nakon što je vatra zahvatila stambeni objekat.

Iz profesionalne vatrogasne brigade KS su za portal Radiosarajevo.ba rekli kako su na mjesto događaja izašla dva njihova vozila te da je požar lokalizovan.

Kako se može vidjeti po snimcima, na objektu je pričinjena značajna materijalna šteta.

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Tagovi :

Sarajevo

požar

Vatrogasci

izgorio stan

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