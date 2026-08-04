Tokom noći izbio požar u stanu: Nastala velika materijalna šteta

U sarajevskom naselju Hrasno tokom protekle noći došlo je do požara nakon što je vatra zahvatila stambeni objekat.

Iz profesionalne vatrogasne brigade KS su za portal Radiosarajevo.ba rekli kako su na mjesto događaja izašla dva njihova vozila te da je požar lokalizovan.

Kako se može vidjeti po snimcima, na objektu je pričinjena značajna materijalna šteta.