Tokom noći izbio požar u stanu: Nastala velika materijalna šteta

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U sarajevskom naselju Hrasno tokom protekle noći došlo je do požara nakon što je vatra zahvatila stambeni objekat.
Iz profesionalne vatrogasne brigade KS su za portal Radiosarajevo.ba rekli kako su na mjesto događaja izašla dva njihova vozila te da je požar lokalizovan.
Kako se može vidjeti po snimcima, na objektu je pričinjena značajna materijalna šteta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h0
Svijet
3 h0
Region
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
11
09
11
06
11
03
10
58
10
51
Trenutno na programu