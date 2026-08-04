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Rad elektrane Krško ugrožen zbog ekstremnih vrućina

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 07:20

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Pоглед на куле електране у силуети наспрам живописног заласка сунца изнад мирног језера.
Foto: Pexels

Nuklearna elektrana Krško (NEK) saopštila je da i dalje radi punim kapacitetom, ali uz korištenje sistema rashladnih tornjeva zbog niskog vodostaja i povišene temperature rijeke Save.

Kako su naveli, protok Save je smanjen usljed dugotrajnog izostanka padavina, dok je temperatura rijeke trenutno nešto niža nego tokom prethodnih toplinskih valova.

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Iz elektrane podsjećaju da u ovakvim uslovima koriste rashladne tornjeve kako bi dodatno hladili vodu i ispunili propisane ekološke standarde. Međutim, rad rashladnih tornjeva povećava vlastitu potrošnju električne energije i smanjuje efikasnost proizvodnje, zbog čega se umanjuje i izlazna snaga elektrane.

Prema važećim propisima, NEK mora osigurati da prosječna dnevna temperatura Save na mjestu potpunog miješanja vode ispod Hidroelektrane Brežice ne prelazi 28 stepeni Celzijusa, dok prosječno dnevno povećanje temperature ne smije biti veće od tri stepena, prenosi RadioSarajevo.

U saopštenju se navodi da će rad elektrane i dalje biti prilagođavan hidrološkim i vremenskim uslovima kako bi se poštovala sva propisana ograničenja.

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Istovremeno, iz Nuklearne elektrane Krško upozorili su da su već obavijestili nadležne institucije kako se približavaju okolnostima u kojima bi, zbog ekoloških ograničenja vezanih za rijeku Savu, moglo biti potrebno smanjiti snagu reaktora, a u najnepovoljnijem scenariju i postepeno zaustaviti rad elektrane.

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Tagovi :

Slovenija

Krško

Rijeka Sava

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