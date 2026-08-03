Veliki požar u Zadru

Foto: Printscreen/Facebook/Vatrogasci 193

Veći požar izbio je nešto iza 13 sati na području između zadarskog naselja Bokanjac i odlagališta otpada u Diklu. U gašenje su uključene vazdušne snage.

Gori borova šuma i nisko raslinje na teško pristupačnom terenu, a gust dim vidljiv je iz brojnih dijelova Zadra. Prema prvim informacijama u gašenje su uz zadarske vatrogasce uključeni i pripadnici DVD-a Nin. Prema najnovijim informacijama dignuta su četiri kanadera koja sada gase požar u Zadru. Vatra je izbila nekoliko stotina metara od poslovne zone Novi Bokanjac. Zasad nema informacija o povrijeđenim ni ugroženim objektima. (Indeks)

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