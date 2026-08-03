Budimir sa ruskim ambasadorom

Autor:ATV redakcija
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Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir sastao se danas u Banjaluci sa ambasadorom Ruske Federacije u BiH Igorom Kalabuhovim, sa kojim je razgovarao o bezbjednosnoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH.
Na sastanku je bilo riječi o aktuelnim bezbjednosnim izazovima.
Takođe, razgovarano je o obezbjeđenju predstojećih izbora, kao i o unapređenju saradnje institucija nadležnih za sprovođenje zakona.
Sagovornici su istakli značaj kontinuirane razmjene iskustava i dobre saradnje u cilju očuvanja bezbjednosti i stabilnosti.
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