Budimir sa ruskim ambasadorom

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir sastao se danas u Banjaluci sa ambasadorom Ruske Federacije u BiH Igorom Kalabuhovim, sa kojim je razgovarao o bezbjednosnoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH.

Na sastanku je bilo riječi o aktuelnim bezbjednosnim izazovima.

Takođe, razgovarano je o obezbjeđenju predstojećih izbora, kao i o unapređenju saradnje institucija nadležnih za sprovođenje zakona.

Sagovornici su istakli značaj kontinuirane razmjene iskustava i dobre saradnje u cilju očuvanja bezbjednosti i stabilnosti.