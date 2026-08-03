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Budimir sa ruskim ambasadorom

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 16:07

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Будимир са руским амбасадором
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir sastao se danas u Banjaluci sa ambasadorom Ruske Federacije u BiH Igorom Kalabuhovim, sa kojim je razgovarao o bezbjednosnoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH.

Na sastanku je bilo riječi o aktuelnim bezbjednosnim izazovima.

Takođe, razgovarano je o obezbjeđenju predstojećih izbora, kao i o unapređenju saradnje institucija nadležnih za sprovođenje zakona.

Sagovornici su istakli značaj kontinuirane razmjene iskustava i dobre saradnje u cilju očuvanja bezbjednosti i stabilnosti.

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Igor Kalabuhov

Željko Budimir

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