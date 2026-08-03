Hidrološka situacija stabilna: Građani Srpske da ne brinu o snabdijevanju električnom energijom

Hidrološka situacija u Republici Srpskoj je još uvijek stabilna, uprkos dugom sušnom talasu, i građani Srpske ne treba da budu zabrinuti kada je riječ o snabdijevanju električnom energijom.

Na stabilnu hidrološku situaciju uticalo je više faktora iz prethodnog perioda, a najviše to što je protekla zima ispraćena jačim snježnim padavinama, kaže za RTRS Saša Mirić, portparol Javne ustanove "Vode Srpske".

- Hidrološka situacija u Republici Srpskoj još uvijek stabilna uprkos dugom sušnom talasu. Na to je uticalo više faktora iz prethodnog perioda, a najviše to što smo protekle zime imali više perioda sa snježnim padavinama. Šume su zadržavale tu vodu i imamo stabilnu situaciju. Vodostaji jesu iz dana u dan sve niži, a posebno na rijeci Savi i ukoliko se sušni period nastavi u narednih desetak dana, moguće je da može doći do određene vrste problema - kaže Mirić

Istakao je da za sada, iako vodostaji opadaju, stanje je dobro i nije na istorijskom minimumu.

Ivan Koprivica, izvršni direktor za tehničke poslove Elektroprivrede Republike Srpske, ističe da što se tiče samih akumulacija, Srpska se ne razlikuje mnogo od drugih.

- U Republici Srpskoj nivo Bilećkog jezera trenutno je oko 11,5 metara ispod planiranog za ovo doba godine. Prvi kvartal imali smo dobru hidrologiju, ali je nakon toga uslijedio period koji je praktično na istorijskom minimumu. Dodatni problem predstavlja zastoj u radu Rudnika i Termoelektrane Ugljevik, zbog čega veći teret podnose hidroelektrane na Trebišnjici. Što se tiče protočnih hidroelektrana na Trebišnjici, njihova proizvodnja je očekivana za ovo doba godine i tu nema većih odstupanja - navodi on.

Dodaje, da ono što iznenađuje, jeste istorijski nizak vodostaj Dunava.

- Istovremeno, zbog smanjenog rada zatvorena je elektrana Pakš i Mađarska ima povećane potrebe za uvozom električne energije. To se odrazilo i na tržište, pa su cijene električne energije značajno porasle. Trenutno uvoznu električnu energiju plaćamo i više od 200 evra po megavat-satu, dok nastojimo da, kada god je moguće, nabavljamo jeftiniju energiju iz solarnih izvora - dodao je on.

Iskoristio je priliku da apeluje na građane Republike Srpske da električnu energiju troše što racionalnije.

- Što se tiče snabdijevanja građana i privrede Republike Srpske, razloga za zabrinutost nema. Sistem je stabilan i vjerujem da ćemo uspješno prebroditi ovaj toplotni talas - navodi Koprivica.