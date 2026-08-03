Otvaranje Ormuskog moreuza i izvoz nafte u fokusu pregovora SAD i Irana

Autor:ATV redakcija
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Vašington i Teheran će na predstojećim pregovorima razgovarati o otvaranju Ormuskog moreuza i ukidanju pomorske blokade iranskih luka, prenosi AP, pozivajući se na regionalnog zvaničnika uključenog u posredničke napore.
Prijedlog, kako se navodi, predviđa i obustavu svih vojnih dejstava na Bliskom istoku, uključujući i dejstva proiranskih militantnih grupa u Iraku.
Zauzvrat, SAD bi ukinule pomorsku blokadu i dozvolile Iranu izvoz nafte, kako je predviđeno preliminarnim sporazumom o prekidu vatre.
U izvještaju se dodaje da dogovor još nije postignut i da su posrednički napori i dalje u toku.
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je juče da će pregovori sa Iranom početi danas popodne, ali nije precizirao ko će u njima učestvovati, prenosi Srna.
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