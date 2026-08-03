Jezivo: Muškarac odsjekao pa pojeo svoj polni organ

Bizaran slučaj je nedavno zabilježen u jednoj bečkoj bolnici, gdje je primljen mlađi muškarac sa teškim povredama.

Prema pisanju lokalnih medija, pacijent je nožem odsekao svoj polni organ, a ljekari su morali hitno da intervenišu kako bi zaustavili obilno krvarenje i spasili mu život.

Zadržan na psihijatriji

Tokom medicinske intervencije, navodno, ljekari su utvrdili da je muškarac pojeo dijelove odsječenog organa. Nakon hirurških zahvata, prebačen je u psihijatrijsku ustanovu, gdje se i dalje nalazi.

Pozadina bizarnog slučaja mogla bi biti povezana s ozbiljnim psihičkim poremećajem pacijenta, prenosi Hojte.

Austrijski mediji pišu da su u ranije dokumentovanim slučajevima kanibalizma često bili prisutni teški psihički poremećaji, poput šizofrenije ili psihoze.

Detalji nisu poznati

U takvim stanjima, osobe mogu djelovati pod uticajem sumanutih uvjerenja i izgubiti realnu procjenu situacije.

Navodi se, takođe, da upotreba jakih psihoaktivnih supstanci u pojedinim slučajevima može dovesti do ozbiljnih halucinacija, potpunog gubitka dodira sa stvarnošću i nekontrolisanih postupaka usmjerenih protiv sopstvenog tijela.

Tačne okolnosti incidenta u Beču za sada nisu poznate. Muškarac se i dalje nalazi pod medicinskim i psihijatrijskim nadzorom.

(telegraf)