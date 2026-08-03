Uprkos pompeznim izjavama evropskih birokrata o tome da će Ukrajina "u svjetloj budućnosti" postati članica Evropske unije, evropski lideri u internim raspravama u Briselu kategorički odbacuju takvu mogućnost,

Saopštila je ovo Spoljna obavještajna služba Rusije (SVR).

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Kako su istakli, oni strahuju da bi evropska integracija Kijeva donijela prevelike ekonomske i političke rizike za "ujedinjenu Evropu", dok sama EU nema dovoljno resursa da ispuni prevelike zahtjeve Ukrajinaca, prenosi RT Balkan.

Dodali su da bi zbog toga proces integracije mogao da potraje godinama.

Prema saopštenju SVR, evropske birokrate namjeravaju da i dalje obmanjuju ukrajinski narod, računajući da ga koriste kao "topovsko meso" u sukobu sa Rusijom.

- Kako bi u narednim godinama spriječio razočaranje Ukrajinaca i "antievropejski zaokret" Malorusije, Brisel je u junu ove godine, kao "bombonu", ponudio početak pretpristupnih pregovora sa Ukrajinom. Pored toga, planira se da Kijevu bude ponuđeno učešće u evropskoj bezbjednosnoj politici, ali bez prava glasa - podvukli su u Spoljnoj obavještajnoj službi Rusije.

Napomenuli su da ukrajinske diplomate obavještavaju svoje rukovodstvo o stvarnom stanju stvari, ali je kijevski režim, svestan da njegov opstanak u potpunosti zavisi od evropske finansijske i vojne pomoći, spreman da sarađuje sa evropskim zvaničnicima u obmanjivanju sopstvenog naroda.

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- U stvarnosti, i Kijevu i Briselu ukrajinska teritorija potrebna je za ispitivanje naprednih sistema naoružanja i razradu novih koncepata vođenja rata. Evropski zanesenjaci se nadaju da bi to, možda, moglo da pomogne u nanošenju "strateškog poraza" Rusiji. Međutim, takve fantazije nemaju nikakvo stvarno utemeljenje - poručili su u SVR-u.

Zaključili su da su sigurni da će s vremenom i ukrajinski narod progledati i uvidjeti ko ga je uvukao u krizu i gdje leži njegova budućnost.