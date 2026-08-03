Novi namet dodatno diže cijene goriva u BiH?

U Službenom glasniku BiH objavljen je cjenovnik označavanja tečnih naftnih goriva, što bi, budu li troškovi preneseni na krajnje potrošače, moglo dovesti do novog povećanja cijena goriva.

Prema objavljenom cjenovniku, označavanje 1.000 litara goriva koštaće 33,18 KM bez PDV-a, odnosno 38,82 KM s uračunatim porezom. To znači da bi cijena goriva mogla biti viša za oko 3,88 feninga po litri.

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Osim cijene označavanja, utvrđeni su i troškovi dodatnih usluga. Ponovljeno arbitražno laboratorijsko ispitivanje po žalbi koštaće 1.200 KM bez PDV-a, dok će uzorkovanje i analiza koncentracije markera po vanrednom zahtjevu iznositi 800 KM. S uračunatim PDV-om, te će usluge koštati 1.404, odnosno 936 KM, prenosi "Indikator.ba".

Posao označavanja goriva na period od pet godina dodijeljen je konzorcijumu koji predvodi američka kompanija "Autentiks", zajedno s kompanijama iz Sarajeva, Ljubuškog i Zvornika, nakon konkursa koji je raspisalo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

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Označavanje goriva podrazumijeva dodavanje posebnih hemijskih markera kako bi se utvrdili namjena i poreski status goriva. Zagovornici ove mjere smatraju da će pridonijeti suzbijanju sive ekonomije, smanjenju prodaje nekvalitetnog goriva i povećanju poreskih prihoda.

Sa druge strane, protivnici upozoravaju da bi uvođenje sistema moglo dovesti do dodatnog rasta cijena goriva, ali i stvaranja većih gužvi na graničnim prelazima, ističući da se takva praksa primjenjuje u malom broju evropskih država.