Rastu cijene nafte zbog novih tenzija između SAD i Irana

Cijene sirove nafte naglo su porasle danas usljed novih sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i izvještaja da su pojedini tankeri bili primorani da se vrate iz Ormuskog moreuza.

Cijena američke sirove nafte VTI porasla je na oko 85 dolara po barelu, dok je severnomorska nafta Brent takođe poskupjela na više od 88 dolara po barelu, prenio je Trejding ekonomiks.

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Obje vrste su zabilježile mjesečni rast veći od 20 odsto.

Prema navodima iranske novinske agencije Fars, Iranska revolucionarna garda zaustavila je dva tankera u pokušaju da prođu kroz strateški važan plovni put, dok su još četiri promijenila kurs.

Međutim, podaci kompanije Kpler za praćenje kretanja brodova pokazuju da su dva veoma velika tankera za prevoz sirove nafte, koja su bila natovarena u Persijskom zalivu, u petak uspješno prošla kroz Ormuski moreuz.

Sukob se ovog mjeseca dodatno intenzivirao nakon što je propao privremeni prekid borbi između Vašingtona i Teherana, dok su se u sukobe aktivnije uključili jemenski Huti.

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Saudijske snage su se takođe pridružile američkim operacijama protiv grupa koje podržava Iran u Iraku.

Na rast cijena nafte dodatno utiču pad zaliha sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama i ukrajinski napad na rafineriju nafte u Volgogradu u Rusiji, što je pojačalo zabrinutost zbog mogućih poremećaja u globalnom snabdjevanju.

(Tanjug)