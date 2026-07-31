Za sve koji vole lubenicu: Ovo je jedno od najboljih prirodnih osvježenja

Kada temperature pređu 35 stepeni, organizmu je potrebna dodatna hidratacija. Osim obične vode, jedno od najboljih prirodnih osvježenja može biti upravo sok od lubenice.

Ovaj ljetnji napitak ne samo da gasi žeđ, već organizmu obezbjeđuje važne vitamine, minerale i antioksidanse koji mogu pozitivno uticati na zdravlje srca, mišića i cjelokupnog organizma.

Sa oko 92 odsto vode, sok od lubenice predstavlja odličan izbor za rehidrataciju tokom vrelih dana ili nakon treninga. Osim što osvježava, bogat je kalijumom i magnezijumom, elektrolitima koji pomažu održavanju ravnoteže tečnosti u organizmu i normalnom radu mišića i nerava.

Istovremeno, sadrži malo kalorija (oko 46 na 100 ml), pa je pogodan i za osobe koje vode računa o tjelesnoj težini. U njemu se nalaze i vitamini A i C, kao i folna kiselina, važni za imunitet i zdravlje ćelija.

Jedan od najvažnijih sastojaka lubenice je aminokiselina L-citrulin. Organizam je pretvara u L-arginin, iz kojeg nastaje azot-monoksid – jedinjenje koje opušta i širi krvne sudove. Zahvaljujući tome, poboljšava se cirkulacija, srce se manje opterećuje, a pojedina istraživanja pokazuju da redovna konzumacija namirnica bogatih L-citrulinom može doprinijeti boljoj kontroli krvnog pritiska i očuvanju zdravlja kardiovaskularnog sistema.

Bogat izvor snažnog antioksidansa

Lubenica je jedan od najbogatijih prirodnih izvora likopena – antioksidansa koji joj daje karakterističnu crvenu boju. Zanimljivo je da ga često ima više nego u svježem paradajzu.

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Likopen pomaže u neutralisanju slobodnih radikala koji oštećuju ćelije i povezani su sa razvojem brojnih hroničnih bolesti. Pored njega, sok od lubenice sadrži i beta-karoten i vitamin C, koji zajedno doprinose zaštiti organizma od oksidativnog stresa i upalnih procesa.

Dobar izbor i nakon treninga

Sportisti i rekreativci takođe mogu imati koristi od soka od lubenice. Istraživanja pokazuju da L-citrulin može pomoći u smanjenju bolova u mišićima nakon intenzivnog vježbanja. Vjeruje se da poboljšava dotok kiseonika i hranljivih materija do mišića, ali i ubrzava uklanjanje mliječne kiseline, zbog čega oporavak može biti brži.

Najzdraviji je svježe pripremljen

Stručnjaci ističu da je najbolje piti svježe pripremljen ili hladno cijeđen sok od lubenice. Tokom pasterizacije dio korisnih jedinjenja može izgubiti svoju biološku aktivnost, pa domaći sok zadržava više hranljivih sastojaka. Još jedna prednost pripreme u blenderu jeste što se zadržavaju vlakna, koja usporavaju apsorpciju šećera i doprinose dužem osjećaju sitosti.

(NovostiMagazin)