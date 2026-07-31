Prosuto 20 litara benzina: Podmetnut požar u srpskom klubu u Melburnu

Autor:ATV redakcija
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Nepoznata osoba je preksinoć, oko 21.30 časova, pokušala da zapali prostorije Srpskog kulturnog kluba "Nikola Tesla" u Melburnu, u Australiji, prenosi TV Australia.
Prema informacijama kojima raspolaže TV Australia, ispred glavnog ulaza prosuto je oko 20 litara goriva, nakon čega je zapaljena vatra i sve je momentalno planulo.
Na fotografijama se vide tragovi čađi, izgorjelog materijala i oštećenja na ulazu.
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Zahvaljujući brzoj reakciji ljudi koji su se u tom trenutku nalazili u blizini, požar je ugašen u roku od nekoliko minuta i spriječeno je njegovo širenje u unutrašnjost objekta.
Time je izbjegnuta velika materijalna šteta, a moguće i mnogo teže posljedice, pišu Nezavisne novine.
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