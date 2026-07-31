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Mladić i d‌jevojka iz BiH privedeni u Italiji

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 22:32

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Tokom vanredne kontrole na teritoriji Bolonje, patrola Od‌jeljenja za prevenciju kriminala, primijetila je u ulici Fioravanti nepropisno parkiran automobil.

U njemu su bile samo dvije d‌jevojke - 17-godišnja Italijanka i 23-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine.

Nedugo zatim, pojavila su se i dva mladića: 19-godišnji Italijan i 17-godišnji državljanin BiH. Kada su ugledali policijsku patrolu, udaljili su se u suprotnom pravcu od vozila, pokušavajući da izbjegnu policiju, i ušli u obližnju prodavnicu. Ubrzo su zaustavljeni i identifikovani.

Mladići su odmah pokazali neprijateljski stav i bili su veoma uznemireni, isto kao i d‌jevojke u vozilu. Takvo ponašanje je podstaklo policiju da izvrši kontrolu automobila, u kojem je pronađena velika količina predmeta – dragocjenosti, nakit i gotovina. Uz pomoć službenika iz od‌jeljenja za prijave, neki od predmeta su prepoznati kao ukradeni tokom provale u stan dan ranije. Jedan od mladića je čak identifikovan kao izvršilac. Žrtva je u tom trenutku upravo podnosila prijavu.

Pronađen ukradeni plijen

U automobilu su krili sve i svašta: pored alata za obijanje, pronađeni su brojni zlatni privjesci, bižuterija i jedan sat. Tu je bilo i 28 unaprijed plaćenih Ejpl kartica u vrijednosti od preko 1.500 evra, kutija za nakit sa ogrlicom i narukvicom od crvenog korala; zlatna kopča sa brilijantima i, na kraju, 580 evra u gotovini. Riječ je o ukradenim stvarima.

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Policija ih je stavila pod nadzor i prijavila za sljedeća krivična d‌jela: nošenje oružja ili predmeta pogodnih za napad, prikrivanje ukradene robe, saučesništvo, lažno predstavljanje službenom licu i neovlašćeno posjedovanje predmeta sumnjivog porijekla, prenose Nezavisne novine.

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privođenje

Italija

Državljanin BiH

Mladić i djevojka iz BiH

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