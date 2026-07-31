Ima mrtvih: Apokaliptično nevrijeme poharalo Njemačku

Snažno nevrijeme koje je u petak zahvatilo dijelove njemačke pokrajine Saksonije odnijelo je jednu žrtvu.

Muškarac (28) poginuo je nakon što je na njega palo drvo u blizini poznatog pozorišta na otvorenom "Felsenbine Raten", u mjestu Raten.

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Nesreća se dogodila oko 18 časova, u trenutku kada je područje pogodilo jako nevrijeme praćeno olujnim udarima vjetra. Smrt muškarca potvrdila je policija, dok su okolnosti nesreće predmet istrage.

Njemačka meteorološka služba (DVD) prethodno je izdala upozorenje na jako nevrijeme u velikom dijelu Saksonije.

Upozoreno je na opasnost od udara groma, obaranja stabala i pada predmeta usljed snažnog vjetra.

Tokom dana meteorolozi su upozoravali stanovnike i turiste da budu oprezni zbog naglog pogoršanja vremena nakon visokih temperatura koje su prethodnih dana zahvatile region.

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U Saksoniji su ranije zabilježene temperature do gotovo 39 stepeni, a stručnjaci su upozoravali na povećan rizik od oluja i šumskih požara.

Nije odmah bilo poznato da li je još ljudi povrijeđeno u nevremenu niti koliku je materijalnu štetu oluja izazvala na širem području Saksonije.

(Telegraf)