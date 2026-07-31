Muzička zvijezda otvorila dušu: Roditelji su me doslovno šutirali

Kanadska muzička zvijezda Šanaja Tvejn otvoreno je progovorila o teškom i traumatičnom d‌jetinjstvu, otkrivši da su ona i njene sestre godinama bile žrtve fizičkog nasilja u porodičnom domu.

U razgovoru za podkast, pjevačica je ispričala da su njena majka Šeron i očuh Džeri Tvejn živjeli u veoma nasilnoj vezi, a posljedice njihovih sukoba često su trpjela i d‌jeca.

"Kuća se tresla od svađa"

"Oboje su bili veoma grubi prema nama. Često smo dobijali batine, a dešavalo se da nas doslovno šutiraju. Ako bih se zatekla na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme, i ja bih bila meta", ispričala je Šanaja, prisjećajući se perioda koji opisuje kao izuzetno zastrašujuć

Dodala je da je njena majka često imala modrice po licu, čupane pramenove kose, dok su se zidovi kuće tresli od žestokih svađa, zbog čega je cijela atmosfera d‌jelovala poput "najgore oluje".

Bolna prošlost nije je zaustavila

Pjevačica je otkrila da je njena majka više puta pokušavala da napusti nasilnog partnera, ali se svaki put vraćala, zbog čega je porodica ostajala zarobljena u začaranom krugu nasilja.

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O tim iskustvima pisala je još u autobiografiji "From This Moment On" iz 2011. godine, u kojoj je govorila o fizičkom, emocionalnom, ali i seksualnom zlostavljanju koje je preživjela tokom odrastanja.

Uprkos svemu, Šanaja Tvejn uspjela je da izgradi impresivnu karijeru i sa više od 100 miliona prodatih albuma važi za jednu od najuspješnijih i najprodavanijih izvođačica u istoriji kantri muzike, prenosi CDM.