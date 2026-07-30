"Postoji snimak gdje žvaće pare": Gazda kluba reagovao zbog Darka Lazića

Pjevač je oštro demantovao ove navode, rekao da je pjevao sat i po vremena i da nije plaćen, zbog čega se ponovo oglasio vlasnik kluba i otkrio dodatne detalje, tvrdeći da su sve Darkove tvrdnje apsolutna neistina.

"Mi smo klub koji sljedeće godine puni 30 godina postojanja. Slobodno kontaktirajte bilo kog pjevača koji je kod nas nastupao i pitajte ih kako je poslovati sa nama. Neki su i preko 10 puta pjevali. Što se Darka tiče, društvene mreže su pune njegovih klipova i kakav je bio taj nastup. Reći ću vam samo da je on prvi izvođač, za ovih 30 godina, koji je isključen. Tako da... To što on kaže da nije plaćen, plaćen je i te kako", rekao je gazda za Telegraf, pa dodao:

"Ma kakvih sat i po, čovek nije mogao da stoji na nogama ni pola sata, to se nikada nije desilo! On je otišao sa bine, ušao među publiku i pjevao za šankom, ima video i gdje žvaće pare".

Darko Lazić je opleo po gazdi i gazdarici kluba, te je rekao da ga nisu ispoštovali.

Scena Skandal u Hrvatskoj: Darko Lazić pjevao pola sata, pa istjeran sa nastupa?

"Ma mogu i gazda i gazdarica da mi se napuše k****. Ma koga je on istjerao, kako ih nije sramota? Totalno netačna informacija. Pjevao sam sat i po i nisu mi platili. Rekao mi kao da siđem sa bine i pustio DJ-a, a to im je fora da ne bi platili. Nikome ne bih preporučio da ide u taj klub", rekao je Darko Lazić za Telegraf.