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Naručena krađa audija vrijednog 130.000 evra, završio u Srbiji

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ATV redakcija
30.07.2026 22:54

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Foto: Vlad Dragomir / Pexels

Državljani Srbije osuđeni su danas na sudu u Viner Nojštatu zbog krađe luksuznog automobila, koji su ukrali po narudžbi, a za šta su trebali da dobiju novac.

Naime, ova dvojica muškaraca (22, 25) ukrala su u Badenu luksuzni automobil, a zatim ga predali naručiocima u Srbiji. Zahvaljujući video‑nadzoru, ubrzo su im stavljene lisice.

Na meti lopova bio je audi avant RS6, vrijedan oko 130.000 evra. Krađa je izvedena 27. novembra 2025., ali na njihovu nesreću, kamera za nadzor ih je snimila, pa su ubrzo identifikovani i uhapšeni. Mladići iz Srbije su tako završili su u istražnom zatvoru.

Radili za "krupnije ribe"

Prema navodima, oni su bili tek "manje ribe", dok su pravi organizatori obezbijedili tehničku opremu (poput GPS ometača) i informacije o tome gd‌je i koje vozilo treba da bude ukradeno. Za posao je ovaj dvojac trebalo da dobije oko 25.000 evra. Oni su prije hapšenja uspjeli da audi prebace u Srbiju i predaju nalogodavcima, prethodno promijenivši registarske tablice.

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Na suđenju u Viner Nojštatu obojica su priznala krivicu, ali su tvrdili: "Nismo znali da je auto toliko skup. Novac nismo dobili".

Sudija je presudio da su krivi te su osuđeni na 24 mjeseca zatvora, od čega 18 mjeseci uslovno. Presuda je pravosnažna, pišu Nezavisne novine.

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Srbija

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