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Pokradene žrtve se sažalile: Maloljetnici iz BiH uslovno osuđeni

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ATV redakcija
30.07.2026 22:48

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Чекић, судница
Foto: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Sud u Beču donio je osuđujuću presudu za dvoje tinejdžera, oboje 14 godina, osudivši ih na osam, odnosno šest mjeseci uslovne kazne zatvora.

Kako prenose austrijski mediji, riječ je o 14-godišnjem d‌ječaku i 14-godišnjoj d‌jevojčici koji su se teretili za veći broj krađa u bečkom metrou.

Njih dvoje su imali i svoj "modus operandi" - naime, tinejdžer bi bio taj koji je skretao pažnju žrtve, dok je d‌jevojčica krala iz džepova žrtava.

Njih dvoje su u Beču živjeli kao beskućnici, bez dokumenata, nikada nisu išli u školu i roditelji su ih se rano odrekli, pišu Nezavisne novine.

Optuženi su na sudu priznali krivicu i pokazali kajanje. Optuženi d‌ječak je izjavio da želi da se vrati kod d‌jeda u Bosnu i Hercegovinu, kako bi tamo krenuo u školu i zaposlio se. D‌jevojčica je takođe izrazila želju da nadoknadi školovanje u Beču te da se jednog dana zaposli kao konobarica.

Žrtve se sažalile

Čak su i pokradene žrtve u sudnici reagovale sa dubokim saosjećanjem nakon što su saznale za ekstremne uslove života i zapuštenost ove d‌jece.

Inače, policiji i vlastima su postali sumnjivi tek kada je u bečkom javnom prevozu naglo porastao broj prijavljenih džepnih krađa koje su odgovarale istom šablonu. Privedeni su 10. jula i vrijeme do suđenja su proveli u istražnom zatvoru.

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Kako je riječ o d‌jeci bez roditeljskog staranja i dokumenata, austrijske institucije su odmah pokrenule posebne procedure. Služba za zaštitu d‌jece i omladinu grada Beča zvanično je preuzela pravno starateljstvo nad maloljetnicima. D‌jeca su prebačena u specijalizovanu ustanovu "Drehscheibe". To je bečki krizni centar namijenjen isključivo za maloljetnike bez roditeljskog staranja i žrtve trgovine ljudima, gd‌je dobijaju psihološku pomoć, njegu i bezbjedan smještaj.

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