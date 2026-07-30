Ukidaju pravilo staro 108 godina?

Njemačka privreda godinama se bori sa slabim rastom i stagnacijom, a industriju dodatno opterećuju američke carine, konkurencija iz Kine i otpuštanja radnika.

U potrazi za mjerama koje bi podstakle potrošnju, ponovo je otvoreno pitanje da li bi prodavnice nedjeljom trebalo da ostanu zatvorene, piše slovenački "Dnevnik".

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Nedjeljni odmor u Njemačkoj ustavno je zaštićen još od 1919. godine. Izuzetke određuju savezne pokrajine, pa su nedjeljom uglavnom otvorene samo benzinske pumpe, pekare i prodavnice na željezničkim stanicama i aerodromima.

Njemačka vlada od 2027. godine planira tek manje ustupke za pekare i knjižare, ali Njemačko trgovinsko udruženje (HDE) smatra da to nije dovoljno. Ističu da je raspoloženje potrošača loše i postavljaju pitanje da li je zaista pravi trenutak da se zabrani rad onima koji žele da rade.

Zagovornici promjena ukazuju i na apsurde postojećih pravila: u Berlinu nedjeljom u istoj prodavnici možete da kupite krastavac, ali ne i krompir ili konzervirani pasulj.

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Vlasnik jednog berlinskog minimarketa nedavno je kažnjen sa 2.500 evra zbog prodaje trajnih prehrambenih proizvoda nedjeljom, iako tvrdi da bez nedeljnog prometa, koji čini 40 odsto njegovih nedjeljnih prihoda, ne može da opstane.

Kakva je situacija u Sloveniji?

Rasprava u Njemačkoj podstakla je i razgovore u susjednoj Sloveniji o tome da li bi i ta zemlja mogla da slijedi isti primjer i ponovo dozvoli rad prodavnica nedjeljom.

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Trenutna zabrana na snazi je od 2020. godine, a zasniva se i na referendumskoj volji građana iz 2003. godine. Izuzeci su manje prodavnice na benzinskim pumpama, željezničkim stanicama, aerodromima i u bolnicama, kao i prodajni objekti do 200 kvadratnih metara u kojima radi isključivo vlasnik.

Iz slovenačkog Ministarstva privrede potvrđuju da su zanatske i trgovinske komore u više navrata tražile veću fleksibilnost i veću ulogu opština u određivanju radnog vremena. Sa druge strane, vodeći trgovinski lanci poput Merkatora i Špara navode da će eventualne stavove usklađivati u okviru Trgovinske komore.

Ustavni sud Slovenije već je presudio da je zabrana rada nedjeljom srazmjerna, jer štiti porodicu, djecu i nedjeljni odmor zaposlenih. U Ministarstvu ističu da trenutno ne postoji politička volja za izmjenu zakona.

"S obzirom na navedeno, trenutno ne planiramo promjene postojećeg zakonskog rješenja", poručuju iz Ministarstva.

Sindikat izričito protiv: "Nema pregovora ni kompromisa"

Sindikat radnika u trgovini Slovenije oštro se protivi bilo kakvom vraćanju na staro.

"Naš stav je jasan i nije se promijenio. O ponovnom uvođenju redovnog rada nedjeljom nismo spremni da pregovaramo niti da pristajemo na kompromise", poručuju iz sindikata.

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Ističu da su se kupci već prilagodili i da imaju više nego dovoljno vremena za kupovinu od ponedjeljka do subote.

Sindikat odbacuje i argumente o dodatnoj zaradi zaposlenih, navodeći da njihove ankete pokazuju kako radnici daju prednost slobodnom vremenu u odnosu na dodatke na platu.

Osim toga, upozoravaju na hroničan nedostatak radne snage, zbog kojeg se radna nedjelja već sada često produžava do maksimalnih 56 sati, pa bi rad nedjeljom doveo samo do dodatnog iscrpljivanja zaposlenih.

Umjesto otvaranja prodavnica nedjeljom, u sindikatu navode da među radnicima sve više jačaju zahtjevi za kraćim radnim vremenom subotom, zaključuje "Dnevnik.si".