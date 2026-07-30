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Buka, pa bijeli dim: Zgrada se srušila u sekundi, ljudi zarobljeni ispod ruševina

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ATV redakcija
30.07.2026 20:34

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Срушила се зграда у Италији, људи заробљени испод рушевина.
Foto: YouTube/Screenshot/Messaggero

Snažna eksplozija potresla je trospratnu zgradu u južnom dijelu grada Mesine na Siciliji danas popodne. Nekoliko ljudi je hospitalizovano, najmanje pet osoba je povrijeđeno, od kojih jedna teško.

Vatrogasci takođe tragaju za šest osoba koje se vode kao nestale ispod ruševina, javlja Skaj njuz.

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Prema riječima gradonačelnika Mesine, Federika Bazilea, urušavanje zgrade je uzrokovano eksplozijom gasnog cilindra. On je objavio da su "vatrogasci, organi reda, opštinska policija i službe za hitne slučajeve na licu mjesta, angažovani u spasilačkim operacijama i obezbjeđivanju područja".

Navodno su u toku radovi na održavanju u prizemlju oštećene zgrade. Djelimično urušena zgrada sadrži nekoliko stanova, supermarket i još jedan poslovni prostor.

Prvo buka, zatim bijeli dim. To je ono što su svjedoci vidjeli kada se zgrada djelimično urušila.

- Otišla sam nakon što sam kupila šta mi je trebalo kada sam čula ogroman prasak i sve se srušilo. Oko mene je bio haos. Otišla sam, ali sam i dalje u šoku - rekla je 40-godišnja žena koja je bila u prodavnici u prizemlju neposredno prije nego što se zgrada srušila.

Brojni ljudi okupili su se oko srušene trospratnice. Bilo je suza, a među rođacima žrtava odjekivali su vriskovi.

Pored hipoteze o eksploziji gasnog cilindra, o kojoj je izvjestio gradonačelnik, u toku su i istrage o mogućem strukturnom kvara.

Glavni tužilac Antonio D'Amato takođe je požurio na lice mjesta i najavio pokretanje istrage.

(Blic)

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Sicilija

Eksplozija

srušila se zgrada

Italija

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