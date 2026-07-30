Logo

Fudbaleri Borca jasni: Pokazali smo karakter, idemo ka cilju

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 21:43

Komentari:

0
Петрокуб - Борац
Foto: Ustupljena fotografija

Fudbaleri Borca plasirali su se u naredno kolo kvalifikacija za Ligu Konferencija nakon remija na gostovanju Petrokubu - 3:3.

U prvoj utakmici u Banjaluci Borac je lako slavio sa 3:0 što mu je na kraju i donijelo plasman dalje.

Nije sve sjajno krenulo za Banjalučane, gubili su sa 2:0, a potom i 3:1, ali su uspjeli da nadoknade rezultatski zaostatak i završe bez poraza.

Fudbaleri Velikana iz Platonove ističu da su pokazali karakter i da nastavljaju ka svom cilju.

"Nije krenulo kako treba, gubili smo 2:0 na poluvremenu. Ali, pokazali smo karakter i idemo dalje", rekao je Stefan Savić.

"Od samog starta utakmica je komplikovana, svaka utakmica je za sebe, bez obzira što je bilo 3:0 (u Banjaluci) vidjeli smo kako se stvari brzo okrenu kako ne treba. Kvalitet imamo, vratili smo se i bez poraza idemo u Banjaluku. Idemo dalje u iduće kolo", poručio je Ante Roguljić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

FK Borac

Liga Konferencija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Три фудбалске лопте на травнатом терену

Fudbal

Ne, semafor se nije pokvario: Bajern bez milosti punio mrežu

2 h

0
Петрокуб - Борац

Fudbal

Borac s pola gasa do naredne runde

2 h

1
Ђани Инфантино

Fudbal

Infantino dobio žestok šamar: Slijedi bojkot takmičenja FIFA

5 h

0
Бањалучанин Матеј Стрика фудбалер Црвене звезде

Fudbal

Matej Strika ispisao istoriju Crvene zvezde

9 h

0

  • Najnovije

23

05

MUP Srpske hitno reagovao: Policija pomaže u gašenju velikog požara u Tesliću

23

01

Zašto muškarci naglo nestanu i šta znači njihovo ćutanje?

23

01

Ukrajina raketirana iz Sjeverne Koreje - tvrdi Zelenski

22

55

Vic dana: Pismo iz Amerike

22

54

Naručena krađa audija vrijednog 130.000 evra, završio u Srbiji

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima