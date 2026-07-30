Fudbaleri Borca jasni: Pokazali smo karakter, idemo ka cilju

Autor:ATV redakcija
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Fudbaleri Borca plasirali su se u naredno kolo kvalifikacija za Ligu Konferencija nakon remija na gostovanju Petrokubu - 3:3.
U prvoj utakmici u Banjaluci Borac je lako slavio sa 3:0 što mu je na kraju i donijelo plasman dalje.
Nije sve sjajno krenulo za Banjalučane, gubili su sa 2:0, a potom i 3:1, ali su uspjeli da nadoknade rezultatski zaostatak i završe bez poraza.
Fudbaleri Velikana iz Platonove ističu da su pokazali karakter i da nastavljaju ka svom cilju.
"Nije krenulo kako treba, gubili smo 2:0 na poluvremenu. Ali, pokazali smo karakter i idemo dalje", rekao je Stefan Savić.
"Od samog starta utakmica je komplikovana, svaka utakmica je za sebe, bez obzira što je bilo 3:0 (u Banjaluci) vidjeli smo kako se stvari brzo okrenu kako ne treba. Kvalitet imamo, vratili smo se i bez poraza idemo u Banjaluku. Idemo dalje u iduće kolo", poručio je Ante Roguljić.
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