Fudbaleri Borca jasni: Pokazali smo karakter, idemo ka cilju

Fudbaleri Borca plasirali su se u naredno kolo kvalifikacija za Ligu Konferencija nakon remija na gostovanju Petrokubu - 3:3.

U prvoj utakmici u Banjaluci Borac je lako slavio sa 3:0 što mu je na kraju i donijelo plasman dalje.

Nije sve sjajno krenulo za Banjalučane, gubili su sa 2:0, a potom i 3:1, ali su uspjeli da nadoknade rezultatski zaostatak i završe bez poraza.

Fudbaleri Velikana iz Platonove ističu da su pokazali karakter i da nastavljaju ka svom cilju.

"Nije krenulo kako treba, gubili smo 2:0 na poluvremenu. Ali, pokazali smo karakter i idemo dalje", rekao je Stefan Savić.

"Od samog starta utakmica je komplikovana, svaka utakmica je za sebe, bez obzira što je bilo 3:0 (u Banjaluci) vidjeli smo kako se stvari brzo okrenu kako ne treba. Kvalitet imamo, vratili smo se i bez poraza idemo u Banjaluku. Idemo dalje u iduće kolo", poručio je Ante Roguljić.