Matej Strika ispisao istoriju Crvene zvezde

Fudbaleri Crvene zvezde izborili su sinoć plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, a priliku da zaigra od prve minute dobio je mladi Banjalučanin Matej Strika.

Sjajni lijevi bek postao je tek peti fudbaler koji je prije 17. rođendana zaigrao za Crvenu zvezdu na evropskoj sceni. Strika ostvaruje svoje snove, a stativa se ispriječila da se upiše i u listu strijelaca.

"Bio sam prezadovoljan kada sam vidio sastav. Imao sam onu pozitivnu tremu i nadam se da sam ispunio očekivanja. Svojom partijom sam zadovoljan, kao i igrom cijele ekipe. Mislim da smo na terenu pokazali da smo bolji od protivnika. Hvala na čestitkama, utisci su zaista sjajni. Najvažnije je da idemo dalje”, rekao je Strika poslije utakmice.

Zadovoljan je i Dejan Stanković koji je uz Milka Đurovskog i Filipa Jankovića jedini ispred Strike na vječnoj listi najmlađih evropskih debitanata Crvene zvezde.

"Odlično je odigrao. Mislim da su ga u prvih 15 minuta malo ostavili samog, svi su otišli na desnu stranu da igraju fudbal, pa je ostao usamljen. Poslije smo našli balans. Za momka njegovih godina, na evropskoj utakmici pred preko 20 hiljada ljudi, mislim da je izdanje i više nego pozitivno", rekao je Stanković.

Strika je ponikao u banjalučkom Sport Timu odakle se preselio u redove crveno bijelih i već se nameće treneru Stankoviću.