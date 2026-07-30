Minić: Prioritet u Kalinoviku - razvoj turizma i sportske infrastrukture

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da razvoj turizma i sportske infrastrukture ostaje jedan od prioriteta u Kalinoviku, gdje će Vlada Srpske podržati izgradnju sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda turističkog kompleksa "Zelengora".
"Time stvaramo bolje uslove za razvoj turizma, nove privredne aktivnosti i veće mogućnosti za lokalno stanovništvo", objavio je Minić na Instagramu.
Minić je naveo da podršku dobija i unutrašnje uređenje balon-sale, uključujući postavljanje parketa i tribina, kako bi Kalinovik dobio savremen prostor za sportska, kulturna i druga društvena dešavanja.
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