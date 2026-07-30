Graorac: Tri decenije bez pravde za srpske žrtve

Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac izjavila je danas u Trnovu da ni tri decenije nakon rata pravda nije zadovoljena za srpske žrtve u jednoj od najstradalnijih opština Republike Srpske.

Ona je naglasila da većina počinilaca zločina u Trnovu nije procesuirana, zbog čega je neophodno istrajati na očuvanju istine i kulture sjećanja.

Graorčeva je, nakon parastosa i polaganja vijenaca kod Centralnog spomenika za 101 nevinu civilnu žrtvu i 130 boraca iz Trnova, rekla da su porodice od završetka rata očekivale da će pravosudne institucije, prije svega Haški tribunal, a potom Sud i Tužilaštvo BiH, procesuirati odgovorne za zločine nad Srbima.

"Očekivali smo da oni koji su počinili monstruozne zločine, posebno u Trnovu kao jednoj od najstradalnijih opština Republike Srpske, odgovaraju. Desilo se suprotno. Većina onih koji su činili te zločine danas šetaju slobodno, a postupci koji su pokrenuti nisu okončani onako kako bi trebalo", rekla je Graorčeva novinarima.

Ona je naglasila da se istina o stradanju Srba mora sačuvati i trajno dokumentovati zbog generacija koje dolaze, kako bi znale kakvu su žrtvu podnijeli njihovi preci.

Zamjenik predsjednika Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Goran Šehovac rekao je da je Trnovo najveće stradalničko mjesto u Sarajevsko-romanijskoj regiji i jedno od najstradalnijih u Republici Srpskoj, podsjetivši da su upravo na ovom području počinjeni neki od prvih zločina nad Srbima u BiH.

On je naglasio da za ubistva srpskih civila i boraca u Trnovu i okolnim selima gotovo niko nije odgovarao, ocijenivši da je to sramota pravosudnih institucija BiH.

Šehovac je rekao da takvo postupanje ne vodi pomirenju niti izgradnji normalne BiH, jer porodice žrtava ni nakon više od tri decenije nisu dočekale pravdu.

"Kada neko pita zašto u Republici Srpskoj nema povjerenja u institucije BiH, evo odgovora. Zato što niko nije u zatvoru za zločine počinjene nad Srbima u Trnovu i okolnim selima", poručio je Šehovac.

On je naveo da posebno boli činjenica da se pojedini osuđeni za ratne zločine danas slobodno kreću, dok porodice ubijenih svake godine dolaze na spomen-obilježje da odaju poštu svojim najmilijima.

Kod Centralnog spomenika u Trnovu danas je služen parastos i položeni su vijenci za 101 nevinu civilnu žrtvu i 130 boraca sa područja ove opštine koji su poginuli u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, prenosi Srna.