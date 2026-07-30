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Počinje najveća obnova prijedorske bolnice: Investicija vrijedna skoro 196 miliona KM

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 12:03

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Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић изјавио је данас у Бањалуци да је Влада Српске усвојила информацију о архитектонско-грађевинском пројекту модернизације Болнице "Др Младен Стојановић" у Приједору, за шта ће бити издвојено скоро 196 милиона КМ са ПДВ-ом.
Foto: ATV

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je danas u Banjaluci da je Vlada Srpske usvojila informaciju o arhitektonsko-građevinskom projektu modernizacije Bolnice "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru, za šta će biti izdvojeno skoro 196 miliona KM sa PDV-om.

Riječ je o projektu "Modernizacija bolnice `Dr Mladen Stojanović` Prijedor - sanacija i rekonstrukcija postojećeg objekta C, objekta psihijatrije, te izgradnja objekata za proširenje postojećih kapaciteta i nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme".

Šeranić je istakao da bi radovi trebali da traju od 40 do 48 mjeseci.

"Ovlašteno je Ministarstvo zdravlja da krene u dalji postupak javne nabavke i radova. Riječ je radovima koji će biti na 32.257 metara kvadratnih. Biće uređena spoljna infrastruktura, od parkinga i sve što je potrebno da bi bolnica kvalitetno funkcionisala", rekao je Šeranić na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade Republike Srpske.

On je naglasio da će biti napravljeni novi ulazi, prilazi i sve što je potrebno za bolju funkcionalnost objekata.

"Imaćmo novu informatičku mrežu, poboljšanu elektrifikaciju, vodovod i kanalizaciju. Biće nabavljena i nova medicinska i nemedicinska oprema", dodao je Šeranić.

Prema njegovim riječima, biće sačinjen i sporazum sa bolnicom i gradom Prijedor da bi bile definisane sve obaveze.

Šeranić je ocijenio da je ovo jedan od najkompleksnijih projekata.

On je naveo da je Vlada Srpske usvojila i informacije o usaglašavanju pozicija budžeta Republike Srpske i Fonda zdravstvenog osiguranja u ovoj godini kojim je povećano izdvajanje za biološku terapiju za pacijente oboljele od malignih i rijetkih bolesti za 15 miliona KM.

Šeranić kaže da su ovim izdvajanjem sredstva povećana sa 80 na 95 miliona KM, prenosi Srna.

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Tagovi :

Alen Šeranić

Bolnica "Dr Mladen Stojanović"

Prijedor

Republika Srpska

Vlada Republike Srpske

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