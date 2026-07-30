Vlada Srpske: Skoro 196 miliona KM za Bolnicu u Prijedoru, novac i za puteve, mostove i lijekove

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas, na 21. sjednici u Banjaluci, Informaciju o izrađenom Idejnom arhitektonsko-građevinskom projektu „Modernizacija JZU Bolnica 'Dr Mladen Stojanović' Prijedor - sanacija i rekonstrukcija postojećeg objekta C, objekta psihijatrije, izgradnja novih objekata za proširenje postojećih kapaciteta i nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme“.

Prihvaćenim idejnim projektom predviđena je modernizacija bolnice ukupne bruto površine 32.257,70 m², od čega se 30.088,20 m² odnosi na glavni objekat, 1.869,50 m² na objekat psihijatrije, a 300 m² na tehnički blok. Procijenjena vrijednost svih građevinskih radova i nabavke medicinske i nemedicinske opreme iznosi 167.520.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 195.998.400,00 KM sa uračunatim PDV-om.

S ciljem realizacije ovog projekta, Vlada je zadužila Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da pripremi tendersku dokumentaciju i provede postupak međunarodnog javnog poziva za izbor glavnog izvođača, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, primjenom ograničenog postupka.

Istovremeno, Vlada je dala saglasnost da se sredstva potrebna za realizaciju projekta, u iznosu od oko 195.998.400,00 KM, obezbijede iz Budžeta Republike Srpske.

Vlada Srpske donijela je Odluku o dopuni Odluke o određivanju prioritetnih projekata koji će biti finansirani iz budžetskih sredstava u okviru Programa javnih investicija Republike Srpske u 2026. godini, sa raspodjelom sredstava.

Ovom odlukom obuhvaćeni su projekti u opštinama Pale, Lopare, Čelinac, Oštra Luka, Novo Goražde i gradu Istočno Sarajevo, te jedan projekat od republičkog značaja, ukupno vrijedni 19.865.000 KM.

Na području opštine Pale iz sredstava javnih investicija će, u skladu sa ovom odlukom, biti sufinansirani projekti vrijedni 2.400.000 KM. Za asfaltiranje bijatlon staze u Nordijskom centru „Dvorišta", namijenjeno je 1.300.000 KM, za vanjsko uređenje oko objekta Policijske uprave Istočno Sarajevo, 700.000 KM, dok će za asfaltiranje parkinga pored Sportske dvorane „Peki" na lijevoj obali Miljacke, biti izdvojeno 400.000 KM.

Dopunom odluke iznos za infrastrukturne projekte grada Istočno Sarajevo se sa 1.200.000 KM uvećava na 5.700.000 KM.

U prioritetne projekte uvrštena je i izgradnja pristupnog puta do Turističko-rekreaciono-izletničkog centra „Busija“ u opštini Lopare. Opština Lopare koja će u skladu sa mogućnostima budžeta iz sredstava javnih investicija za ovaj projekat dobiti 3.000.000 KM.

Izgradnja ovog puta predstavlja jedan od najznačajnijih projekata za privredni, turistički i demografski razvoj opštine Lopare, kao i čitave regije.

Odlukom Vlade Republike Srpske u prioritetne projekte uvrštena je i izgradnja mosta na rijeci Vrbanji sa priključnim saobraćajnicama u Čelincu, za koji će ovoj opštini koja je kandidovala projekat biti izdvojeno 1.400.000 KM. Izgradnja mosta na rijeci Vrbanji ima višestruki značaj, prije svega u pogledu poboljšanja saobraćajne povezanosti, povećanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju, kao i omogućavanja ravnomjernog razvoja svih dijelova opštine.

U opštini Oštra Luka iz sredstava javnih investicija biće finansiran završetak izgradnje sistema vodosnabdijevanja u centralnom dijelu opštine u iznosu od 2.500.000 KM.

Vlada je usvojila odluku da u prioritetne projekte koji će biti finansirani iz sredstava javnih investicija uvrsti i nabavku mini bagera za potrebe Javnog komunalnog preduzeća „Novo Goražde“ u iznosu 65.000 KM, kako bi se unaprijedilo održavanje postojeće vodovodne i kanalizacione infrastrukture i u ovoj opštini.

U prioritetnefond projekte od republičkog značaja koji će biti finansirani iz sredstava javnih investicija uvršten je i projekat razvoja integrisanog informacionog sistema za JZU „Miroslav Zotović“, u iznosu od 6.000.000 KM. Ovaj projekat značajan je za digitalizaciju svih medicinskih, rekreativnih i administrativnih procesa, integraciju zdravstvenih, hotelskih, wellness i rekreativnih usluga, te unapređenje kvaliteta usluga i korisničkog iskustva.

Vlada Republike Srpske usvojila je Godišnji izvještaj o državnoj pomoći u Republici Srpskoj za 2025. godinu. Ovo je 15. godišnji izvještaj koji je Republika Srpska sačinila u skladu sa pravilima i obrascima Evropske unije, a zasniva se na podacima dobijenim od davalaca državne pomoći.

Na osnovu podataka dostavljenih od davalaca državne pomoći u 2025. godini evidentirana je ukupno dodijeljena državna pomoć u Republici Srpskoj u apsolutnom iznosu od 276 miliona KM koju čini:

- državna pomoć poljoprivredi i sektoru industrije i usluga u ukupnom iznosu od 188 miliona KM, od čega se na oblast poljoprivrede odnosi 180 miliona KM, a na sektor industrije i usluga 8 miliona KM.

- „de minimis“ pomoć u iznosu od 32 miliona KM i

- pomoć za usluge od opšteg ekonomskog interesa u iznosu od 56 miliona KM.

Dodijeljena državna pomoć za 2025. godinu veća je za 39 miliona u odnosu na 2024. godinu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjenama Odluke o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2026/27. godini na javnim visokoškolskim ustanovama, kojom će broj upisanih studenata biti povećan sa 5.103 na 5.276.

Izmjeni navedene Odluke pristupilo se jer je došlo do povećanja broja studenata čiji se broj utvrđuje za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2026/27. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci. Razlog za navedeno povećanje broja studenata Univerzitet je obrazložio činjenicom da je ove akademske godine povećana zainteresovanost kandidata za upis na pojedine studijske programe.

Ukupno povećanje u okviru prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci, u odnosu na usvojenu Odluku je za 173 mjesta i to: povećanje za 94 mjesta iz kategorije samofinansirajući, 53 mjesta u kategoriji studenata stranih državljana i povećanje za 26 mjesta u kategoriji vanrednih studenata.

Odlukom se odobrava upis 2.778 studenata na redovne i vanredne studije prvog ciklusa na Univerzitetu u Banjoj Luci, i to na redovni studij:

- 1.858 studenata čije se školovanje finansira iz budžeta,

- 517 studenata koji sami finansiraju svoje školovanje,

- 266 studenata stranih državljana, i

- 137 studenata na vanredni studij.

Vlada Republike Srpske donijela je i Odluku o izmjeni Odluke o načinu finansiranja Programa lijekova koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama za 2026. godinu. Ovom Odlukom, sredstva za finansiranje Programa u 2026. godini povećavaju se sa 80 miliona KM na 95 miliona KM.

Razlog za izmjenu Odluke je prethodno donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog Rebalansa Finansijskog plana-Budžeta Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za 2026. godinu kojom je, kao i Rebalansom Budžeta Republike Srpske za 2026. godinu, transfer Fondu zdravstvenog osiguranja za poseban program lijekova planiran u iznosu 95.000.000,00 KM, saopšteno je nakon sjednice.