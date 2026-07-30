Košarac: Konakovićevo perfidno nastojanje da rehabilituje propale politike

"Međunarodna" konferencija "Položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama BiH", koju je najavio ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković nije nikakav međunarodni događaj, već prošireni "Krug 99" i pokušaj rehabilitovanja svih njegovih propalih politika, izjavio je Srni zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

"Riječ je o perfidnom nastojanju da se skrene pažnja na imaginarnu važnost Konakovića, koji je u realnosti potpuno beznačajan na političkoj sceni u BiH. To je njegov politički pamflet u svrhu predizborne kampanje", rekao je Košarac.

Komentarišući najavljenu konferenciju, čiji je organizator Ministarstvo inostranih poslova, Košarac je ukazao na činjenicu da Konaković želi da mobiliše dio bošnjačke strukture, kako bi sebi dali lažni legitimitet da problematizuju pitanja ravnopravnosti i konstitutivnosti naroda u BiH.

"Njihova namjera jeste da pokažu kako su tobože Bošnjaci ugroženi i kako bi oni kao, uslovno rečeno većinski narod, trebalo da donose odluke u ime drugih", smatra Košarac.

Podsjećajući da je Dejtonski sporazum jasno definisao da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, Košarac je upitao da li je namjera Konakovića i ekipe napuštanje dejtonskog koncepta i povratak na period prije Dejtona i ustav tzv. RBiH.

"Neće im proći antidejtonsko djelovanje. Mi nismo naivni. Pri tome, oni u potpunosti ignorišu notornu činjenicu da su druga dva konstitutivna naroda Srbi i Hrvati potpuno nezadovoljni stanjem u BiH", naglasio je Košarac.

On je ocijenio da je njihova namjera da ovaj predizborni skup održe u Parlamentarnoj skupštini BiH, što predstavlja klasičnu zloupotrebu institucija i službenog položaja.

"Ko je on i sa kojim pravom i kapacitetom poziva političke stranke da učestvuju u njegovoj predizbornoj papazjaniji", upitao je Košarac.

Da ironija bude veća, dodao je on, Konaković ni u ovome nije suveren, niti originalan - tezu o proporcionalnoj zastupljenosti zapravo je ukrao od svog bivšeg lidera Bakira Izetbegovića.

"Mi nećemo učestvovati u političkom potkusurivanju Konakovića i Izetbegovića, niti u ovoj perfidnoj predizbornoj predstavi. Naša poruka je jasna – nema prekrajanja dejtonskog koncepta BiH. Ako to već hoće, Srpska izlazi iz okvira dejtonske BiH", poručio je Košarac.