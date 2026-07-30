Na Majdov akademiji više od 1.000 džudista iz 23 zemlje

Peto izdanje džudo akademije proslavljenog srpskog džudiste Nemanje Majdova, koje počinje sutra u Istočnom Novom Sarajevu, okupiće više od 1.000 učesnika iz 23 zemlje i biće najveći sportski događaj u Republici Srpskoj, te jedinstvena prilika da mladi džudisti uče od četvorice olimpijskih i svjetskih šampiona.

Majdov je na konferenciji za novinare u Istočnom Novom Sarajevu rekao da će ovogodišnju akademiju obilježiti dolazak dvostrukih olimpijskih šampiona Laše Bekaurija iz Gruzije i Lukaša Krpaleka iz Češke, koje je nazvao istinskim legendama svjetskog džudoa.

"Ovo je najveći sportski događaj u Republici Srpskoj. Imamo 23 zemlje, više od 1.000 učesnika i četiri olimpijske i svjetske zlatne medalje na jednom mjestu. Pred nama su tri dana vrhunskog kampa i siguran sam da će sve biti spektakularno", rekao je Majdov.

On je zahvalio predsjedniku Miloradu Dodiku što je omogućio da sva djeca do 15 godina iz Republike Srpske besplatno učestvuju na akademiji, ističući da će im to pružiti priliku da uče od svojih sportskih uzora i dodatno zavole džudo.

Dvostruki olimpijski šampion iz Gruzije Laša Bekauri rekao je da mu je zadovoljstvo što je dio ovog projekta i što će svoje znanje i iskustvo podijeliti sa mladim sportistima.

"Zahvalan sam Nemanji na pozivu. Ovaj projekat je veoma važan i drago mi je što mogu da prenesem svoje iskustvo djeci koja učestvuju na kampu", naveo je Bekauri.

Proslavljeni češki džudista Lukaš Krpalek istakao je da je svjestan značaja ovakvih projekata, jer i sam u Pragu organizuje akademiju za mlade džudiste.

"Veoma je važno motivisati djecu da se bave sportom. Ovaj projekat je nevjerovatan sa više od 1.000 učesnika i siguran sam da će mnogima biti podstrek da nastave da treniraju i ostvare velike rezultate", rekao je Krpalek.

Svečanom otvaranju prisustvovaće predsjednik Džudo saveza Srbije i potpredsjednik Evropske džudo unije Ivan Todorov.

Peto izdanje Majdove akademija trajaće do 2. avgusta, a zvanična akreditacija učesnika predviđena je danas od 13.00 do 22.00 časa, prenosi Srna.