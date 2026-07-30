Rekonstrukcijom i dogradnjom bolnice u Prijedoru završavamo investicioni ciklus u zdravstvenu infrastrukturu, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Nastavljamo s daljim povećanjem plata zaposlenima u zdravstvenom sektoru. Cilj nam je da ljekari, medicinske sestre i tehničari imaju plate koje će biti iznad plata u regionu", naveo je Dodik na Iksu.

Rekonstrukcijom i dogradnjom bolnice u Prijedoru završavamo investicioni ciklus u zdravstvenu infrastrukturu.

Nastavljamo s daljim povećanjem plata zaposlenima u zdravstvenom sektoru.

Cilj nam je da ljekari, medicinske sestre i tehničari imaju plate koje će biti iznad plata u regionu. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 30, 2026

Podsjećanja radi, Vlada Srpske je usvojila informaciju o arhitektonsko-građevinskom projektu modernizacije Bolnice "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru, za šta će biti izdvojeno skoro 196 miliona KM sa PDV-om.

Riječ je o projektu "Modernizacija bolnice `Dr Mladen Stojanović` Prijedor - sanacija i rekonstrukcija postojećeg objekta C, objekta psihijatrije, te izgradnja objekata za proširenje postojećih kapaciteta i nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme".