Autor:ATV redakcija
Komentari:2
Rekonstrukcijom i dogradnjom bolnice u Prijedoru završavamo investicioni ciklus u zdravstvenu infrastrukturu, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik.
"Nastavljamo s daljim povećanjem plata zaposlenima u zdravstvenom sektoru. Cilj nam je da ljekari, medicinske sestre i tehničari imaju plate koje će biti iznad plata u regionu", naveo je Dodik na Iksu.
Rekonstrukcijom i dogradnjom bolnice u Prijedoru završavamo investicioni ciklus u zdravstvenu infrastrukturu.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 30, 2026
Nastavljamo s daljim povećanjem plata zaposlenima u zdravstvenom sektoru.
Cilj nam je da ljekari, medicinske sestre i tehničari imaju plate koje će biti iznad plata u regionu.
Podsjećanja radi, Vlada Srpske je usvojila informaciju o arhitektonsko-građevinskom projektu modernizacije Bolnice "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru, za šta će biti izdvojeno skoro 196 miliona KM sa PDV-om.
Riječ je o projektu "Modernizacija bolnice `Dr Mladen Stojanović` Prijedor - sanacija i rekonstrukcija postojećeg objekta C, objekta psihijatrije, te izgradnja objekata za proširenje postojećih kapaciteta i nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h2
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Najnovije
15
25
15
24
15
19
15
13
15
12
Trenutno na programu