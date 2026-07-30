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Dodik: Nastavljamo s daljim povećanjem plata zaposlenima u zdravstvenom sektoru

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 13:44

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Rekonstrukcijom i dogradnjom bolnice u Prijedoru završavamo investicioni ciklus u zdravstvenu infrastrukturu, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Nastavljamo s daljim povećanjem plata zaposlenima u zdravstvenom sektoru. Cilj nam je da ljekari, medicinske sestre i tehničari imaju plate koje će biti iznad plata u regionu", naveo je Dodik na Iksu.

Podsjećanja radi, Vlada Srpske je usvojila informaciju o arhitektonsko-građevinskom projektu modernizacije Bolnice "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru, za šta će biti izdvojeno skoro 196 miliona KM sa PDV-om.

Riječ je o projektu "Modernizacija bolnice `Dr Mladen Stojanović` Prijedor - sanacija i rekonstrukcija postojećeg objekta C, objekta psihijatrije, te izgradnja objekata za proširenje postojećih kapaciteta i nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme".

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Tagovi :

Milorad Dodik

Bolnica "Dr Mladen Stojanović"

Prijedor

Vlada Republike Srpske

Republika Srpska

Komentari (2)

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