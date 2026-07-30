Na snazi crveno upozorenje, ne izlazite napolje bez prijeke potrebe

Talas ekstremnih temperatura sutra će oboriti nove rekorde. Za regiju Banjaluke, Mostara i Prijedora izdato je crveno upozorenje zbog temperate koja će dosezati 40 stepeni.

"Preduzmite neophodne mjere predostrožnosti radi sopstvene bezbjednosti; očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama. Slijedite uputstva nadležnih organa. Očekujte moguće kvarove na infrastrukturi", navodi se u propratnom upozorenju meteoalarma kada je aktivan crvni alarm.

RHMZ kaže da nas sutra očekuje dnevna temperatura koja će se kretati od 34 do 40 stepeni.

Upozorenje će posebno biti aktivno za dane vikenda kada će maksimalna temperatura prelaziti 40 stepeni.