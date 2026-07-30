Nevjerovatna zapljena u Hrvatskoj: Pokušao da prošvercuje tonu morskih ježeva

Policija u Opatiji dovršila je kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiči za trgovanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i falsifikovanje isprave.

Muškarca je saobraćajna policija zaustavila u utorak oko 21,30 sati na auto-putu A7 kod naplatne stanice Rupa, dok je kombijem italijanskih registracija pokušavao da izađe iz Hrvatske.

Vozio je uprkos važećoj zabrani upravljanja, a kod sebe je imao oko 5,8 grama konoplje, prenosi Indeks.

Pregledom tovarnog prostora policajci su pronašli više od 1.000 kilograma primjeraka zaštićene vrste crnog morskog ježa, čiji je latinski naziv Arbacia lixula.

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Morski ježevi su bili smješteni u posebnim plastičnim sanducima. Policija sumnja da ih je muškarac prevozio radi prodaje i korišćenja u susjednoj Italiji, suprotno pravilima o skupljanju zavičajnih divljih vrsta.

Policajcima je navodno pokazao i falsifikovani međunarodni tovarni list. Muškarac je uhapšen, a kombi mu je privremeno oduzet.

Policajci su sve ježeve prebacili na policijsko plovilo P-105 Marino Jakominić i zajedno s posadom ih vratili u more u opatijskom akvatorijumu, na dubini od oko 50 metara.

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Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 35-godišnjak je zaradio krivičnu prijavu nadležnog državnog tužilaštva i prebačen u pritvor. Sankcionisan je i zbog saobraćajnih prekršaja i posjedovanja droge.