Minić: U zločinačkoj akciji "Oluja" izvršen pogrom nad srpskim narodom

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je u zločinačkoj akciji "Oluja" izvršen pogrom nad srpskim narodom i da se iz tih događaja treba učiti da nam se ne bi ponovili u budućnosti.
"Zločinačka akcija `Oluja` prouzrokovala je brojne ljudske žrtve. To je bol koji ne prestaje. Srpski narod je iseljen sistematski i planirano", rekao je Minić novinarima u Zalužanima.
Istakao je da u tome nije učestvovala samo Hrvatska, nego i svi koji su joj pomagali.
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"Tu smo da se sjećamo i obilježimo na dostojanstven način, ali i da učimo iz tih događaja, koje ne možemo promijeniti, ali se možemo pripremiti da nam se u budućnosti to ne ponovi", rekao je Minić.
Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine, biće obilježen u Mrkonjić Gradu u utorak, 4. avgusta.
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