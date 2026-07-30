Logo

Minić: U zločinačkoj akciji "Oluja" izvršen pogrom nad srpskim narodom

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 16:42

Komentari:

1
Саво Минић у Челинцу 2026.
Foto: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je u zločinačkoj akciji "Oluja" izvršen pogrom nad srpskim narodom i da se iz tih događaja treba učiti da nam se ne bi ponovili u budućnosti.

"Zločinačka akcija `Oluja` prouzrokovala je brojne ljudske žrtve. To je bol koji ne prestaje. Srpski narod je iseljen sistematski i planirano", rekao je Minić novinarima u Zalužanima.

Istakao je da u tome nije učestvovala samo Hrvatska, nego i svi koji su joj pomagali.

Саво Минић на промоцији пушке

Republika Srpska

Minić: Srpska ima mogućnosti da prati svjetske trendove

"Tu smo da se sjećamo i obilježimo na dostojanstven način, ali i da učimo iz tih događaja, koje ne možemo promijeniti, ali se možemo pripremiti da nam se u budućnosti to ne ponovi", rekao je Minić.

Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine, biće obilježen u Mrkonjić Gradu u utorak, 4. avgusta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Oluja

stradanje Srba

Srbi

Zločini nad Srbima

Komentari (1)

Više iz rubrike

Промовисана прва снајперска пушка развијена у Српској

Republika Srpska

Budimir: Ponosni na snajpersku pušku i domaće znanje

2 h

0
Саво Минић на промоцији прве снајперске пушке произведене у Републици Српској

Republika Srpska

Minić: Srpska ima mogućnosti da prati svjetske trendove

2 h

2
На стрелишту Центра за обуку у Залужанима данас је представљен прототип снајперске пушке коју је развило привредно друштво "Космос" Бањалука у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Српске.

Republika Srpska

Promovisana prva snajperska puška razvijena u Srpskoj

3 h

5
ЖРС слава и парастос

Republika Srpska

Obilježena slava i služen parastos poginulim radnicima ŽRS

3 h

0

  • Najnovije

18

10

Telefon vam se previše grije tokom punjenja? Provjerite jednu stvar

18

05

Smrtonosni tropi: Karipski dragulj u sijenci mračnih zločina

18

04

Sprovedeni u OJT Banjaluka: Ovo su osumnjičeni za držanje žene i djeteta zatočene u stanu

17

51

Zaharova: Napad Kijeva je terorističke prirode

17

47

Infantino dobio žestok šamar: Slijedi bojkot takmičenja FIFA

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima