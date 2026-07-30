Minić: U zločinačkoj akciji "Oluja" izvršen pogrom nad srpskim narodom

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je u zločinačkoj akciji "Oluja" izvršen pogrom nad srpskim narodom i da se iz tih događaja treba učiti da nam se ne bi ponovili u budućnosti.

"Zločinačka akcija `Oluja` prouzrokovala je brojne ljudske žrtve. To je bol koji ne prestaje. Srpski narod je iseljen sistematski i planirano", rekao je Minić novinarima u Zalužanima.

Istakao je da u tome nije učestvovala samo Hrvatska, nego i svi koji su joj pomagali.

Republika Srpska Minić: Srpska ima mogućnosti da prati svjetske trendove

"Tu smo da se sjećamo i obilježimo na dostojanstven način, ali i da učimo iz tih događaja, koje ne možemo promijeniti, ali se možemo pripremiti da nam se u budućnosti to ne ponovi", rekao je Minić.

Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine, biće obilježen u Mrkonjić Gradu u utorak, 4. avgusta.