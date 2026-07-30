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Минић: Српска има могућности да прати свјетске трендове

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 16:01

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Саво Минић на промоцији прве снајперске пушке произведене у Републици Српској
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да прототип снајперске пушке, коју су заједнички развили бањалучко предузеће "Космос" и Министарство унутрашњих послова (МУП) Републике Српске, доказ да је Српска у могућности да прати свјетске трендове у намјенској индустрији.

Минић је након представљања ове пушке на стрелишту Центра за обуку МУП-а Српске у Залужанима рекао да је увјерен да ће пушка имати имати широку употребу, што је за сваку похвалу, јер је домаћи производ.

"Калибар пушке је општеприхваћен и користе је све војске свијета, али и ловци", рекао је Минић новинарима, преноси "Срна".

Промовисана прва снајперска пушка у Српској

Република Српска

Промовисана прва снајперска пушка развијена у Српској

Након тестирања, Минић је оцијенио да је ријеч о веома прецизном, сигурном и компактном оружју које даје одличне резултате.

Он је изразио наду да ће након завршетка ове серије пушке коју ће користи МУП, предузеће "Космос" наћи још модалитета и прилагођавати ово оружје модерном тржишту.

Представљању пушке присуствовао је и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, директор Полиције Синиша Кострешевић и директор "Космоса" Душан Вјештица.

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Тагови :

Саво Минић

Пушка

Снајперска пушка

Коментари (2)

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На стрелишту Центра за обуку у Залужанима данас је представљен прототип снајперске пушке коју је развило привредно друштво "Космос" Бањалука у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Српске.

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