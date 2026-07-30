Минић: Српска има могућности да прати свјетске трендове

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да прототип снајперске пушке, коју су заједнички развили бањалучко предузеће "Космос" и Министарство унутрашњих послова (МУП) Републике Српске, доказ да је Српска у могућности да прати свјетске трендове у намјенској индустрији.
Минић је након представљања ове пушке на стрелишту Центра за обуку МУП-а Српске у Залужанима рекао да је увјерен да ће пушка имати имати широку употребу, што је за сваку похвалу, јер је домаћи производ.
"Калибар пушке је општеприхваћен и користе је све војске свијета, али и ловци", рекао је Минић новинарима, преноси "Срна".
Република Српска
Промовисана прва снајперска пушка развијена у Српској
Након тестирања, Минић је оцијенио да је ријеч о веома прецизном, сигурном и компактном оружју које даје одличне резултате.
Он је изразио наду да ће након завршетка ове серије пушке коју ће користи МУП, предузеће "Космос" наћи још модалитета и прилагођавати ово оружје модерном тржишту.
Представљању пушке присуствовао је и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, директор Полиције Синиша Кострешевић и директор "Космоса" Душан Вјештица.
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