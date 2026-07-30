Остојић након пресуде Ђукићу: „За српске жртве Крајине и даље нема правде“

Аутор:АТВ редакција
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Министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић реаговао је поводом пресуде хрватског суда, којом су генерал ЈНА Борислав Ђукић и још шесторица крајишких Срба осуђени на укупно 94 године затвора, поручивши да је недопустиво да се српским борцима и страдалницима суди, док за погром над Србима из Републике Српске Крајине одговорних за злочине до данас нема.
„Ово није питање једне пресуде. Ово је питање права, правде, истине и једнаких аршина.
Док се генерал Борислав Ђукић, послије 11 година проведених у притвору, поново суочава са тешком казном, постављамо питање: ко је одговарао за погром над стотинама хиљада Срба из Републике Српске Крајине, за њихово протјеривање, страдање и уништену имовину?
За „Олују“ се у Хрватској припремају прославе, а за српске жртве и даље нема правде која би одговарала размјерама страдања.
Не тражимо привилегију. Тражимо једнак закон и једнаку правду за све, а не политички монтиране процесе против Срба у Хрватској, што је постала пракса“, истакао је министар Остојић.
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