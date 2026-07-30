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Остојић након пресуде Ђукићу: „За српске жртве Крајине и даље нема правде“

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 14:27

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министра рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске
Фото: ATV

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић реаговао је поводом пресуде хрватског суда, којом су генерал ЈНА Борислав Ђукић и још шесторица крајишких Срба осуђени на укупно 94 године затвора, поручивши да је недопустиво да се српским борцима и страдалницима суди, док за погром над Србима из Републике Српске Крајине одговорних за злочине до данас нема.

„Ово није питање једне пресуде. Ово је питање права, правде, истине и једнаких аршина.

Док се генерал Борислав Ђукић, послије 11 година проведених у притвору, поново суочава са тешком казном, постављамо питање: ко је одговарао за погром над стотинама хиљада Срба из Републике Српске Крајине, за њихово протјеривање, страдање и уништену имовину?

За „Олују“ се у Хрватској припремају прославе, а за српске жртве и даље нема правде која би одговарала размјерама страдања.

Не тражимо привилегију. Тражимо једнак закон и једнаку правду за све, а не политички монтиране процесе против Срба у Хрватској, што је постала пракса“, истакао је министар Остојић.

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Тагови :

Радан Остојић

Република Српска

страдање Срба

Оптужница

Борислав Ђукић

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