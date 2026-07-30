Аутор:АТВ редакција
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Реконструкцијом и доградњом болнице у Приједору завршавамо инвестициони циклус у здравствену инфраструктуру, навео је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Настављамо с даљим повећањем плата запосленима у здравственом сектору. Циљ нам је да љекари, медицинске сестре и техничари имају плате које ће бити изнад плата у региону", навео је Додик на Иксу.
Реконструкцијом и доградњом болнице у Приједору завршавамо инвестициони циклус у здравствену инфраструктуру.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 30, 2026
Настављамо с даљим повећањем плата запосленима у здравственом сектору.
Циљ нам је да љекари, медицинске сестре и техничари имају плате које ће бити изнад плата у региону.
Подсјећања ради, Влада Српске је усвојила информацију о архитектонско-грађевинском пројекту модернизације Болнице "Др Младен Стојановић" у Приједору, за шта ће бити издвојено скоро 196 милиона КМ са ПДВ-ом.
Ријеч је о пројекту "Модернизација болнице `Др Младен Стојановић` Приједор - санација и реконструкција постојећег објекта Ц, објекта психијатрије, те изградња објеката за проширење постојећих капацитета и набавка нове медицинске и немедицинске опреме".
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