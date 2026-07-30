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Додик: Настављамо с даљим повећањем плата запосленима у здравственом сектору

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 13:44

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: АТВ

Реконструкцијом и доградњом болнице у Приједору завршавамо инвестициони циклус у здравствену инфраструктуру, навео је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Настављамо с даљим повећањем плата запосленима у здравственом сектору. Циљ нам је да љекари, медицинске сестре и техничари имају плате које ће бити изнад плата у региону", навео је Додик на Иксу.

Подсјећања ради, Влада Српске је усвојила информацију о архитектонско-грађевинском пројекту модернизације Болнице "Др Младен Стојановић" у Приједору, за шта ће бити издвојено скоро 196 милиона КМ са ПДВ-ом.

Ријеч је о пројекту "Модернизација болнице `Др Младен Стојановић` Приједор - санација и реконструкција постојећег објекта Ц, објекта психијатрије, те изградња објеката за проширење постојећих капацитета и набавка нове медицинске и немедицинске опреме".

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Тагови :

Милорад Додик

Болница "Др Младен Стојановић"

Приједор

Влада Републике Српске

Република Српска

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