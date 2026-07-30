Шта значи ако је врућина, а шта ако грми на Огњену Марију?

Православни вјерници данас обиљежавају Огњену Марију, празник посвећен Светој великомученици Марини, који у народу прате бројни занимљиви обичаји и вјеровања. Једно од најпознатијих односи се управо на вријеме.

Како се Огњена Марија обиљежава крајем јула, када су врућине често на врхунцу, у народу се каже да тог дана „гори земља“. Међутим, то није само сликовит опис високих температура. Према старом вјеровању, ако празник осване сунчан, ведар и без кише и грмљавине, то се сматра добрим знаком и наговјештајем родне, берићетне и мирне године.

Некада су људи пажљиво посматрали небо управо на Огњену Марију, вјерујући да временске прилике могу да наговијесте какви ће бити усјеви и остатак године. Ведро вријеме улијевало је наду у добар род, док су киша, грмљавина или невријеме сматрани упозорењем на слабију љетину и тежи период који долази.

Према народном вјеровању, ако на Огњену Марију влада велика жега и дан протекне без облака, то најављује стабилну годину, добру жетву и благостање. С друге стране, ако тог дана загрми или дође до невремена, вјеровало се да то може бити знак непогодне године, слабијег рода и временских неприлика.

Ова народна предања сачувала су се до данас и преносе се с кољена на кољено, као дио богате традиције и народног насљеђа.

(Курир)