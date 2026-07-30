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Добили мејл и уплатили 780.000 евра: Бх. фирма насјела на превару

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 15:30

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Новац еври
Фото: pexels/Ibrahim Boran

У петак, 24. јула, компанија Игман д.д. Коњиц била је жртва сајбер преваре због које је компанија оштећена за око 780.000 еура.

О превари су обавијештени Министарство унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона, Тужилаштво ХНК и Државна агенција за истраге и заштиту (СИПА).

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“Дана 24. јула 2026.године, ПУ Коњиц запримила пријаву да је у предузећу ПД Игман од стране НН починиоца или више њих извршена Рачунарска превара из чл. 395 КЗ ФБиХ и да је отуђен већи износ новца. Случај је преузео Сектор крим полиције Управе полиције МУП ХНК. Обавијештен је поступајући тужилац ЗТ Мостар, подручна канцеларија Коњиц под чијим надзором предузимамо даљње мјере и радње”, потврдила је за портал "Црна Хроника" портпарол МУП-а ХНК Илијана Милош.

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Према информацијама, хакери су се на мејл адресу компаније јавили са захтјевом за уплату новчаних средстава. Мејл је био сличан мејлу фирме из Турске, а са којом Игман Коњиц сарађује.

Не слутивши да нису њихови пословни партнери, из компаније Игман Коњиц су хакерима уплатили око 780.000 евра.

Како јавља "Истрага", истражиоци су успјели ући у траг већем дијелу новца. Наводно су хакери око 600.000 евра пребацили на рачун у Холандији, и тај дио је блокиран и требао би бити враћен Игману.

Преосталих 180.000 евра пребачено је на неколико рачуна у Уједињеним Арапским Емиратима, те се још увијек не зна хоће ли се новац успјети вратити.

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Тагови :

превара

хакери

Игман Коњиц

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