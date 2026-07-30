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У Шпанија избила три нова пожара: Високе температуре и вјетар отежавају гашење

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 16:18

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Ватрогасци користе контролисано спаљивање како би зауставили шумски пожар који наставља да се шири у близини Себрероса, у шпанској провинцији Авила, у уторак, 28. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Три нова шумска пожара избила су у Шпанији, јавио је државни телевизијски канал ТВЕ.

Шпански премијер Педро Санчез планира да данас посјети подручје погођено катастрофом у провинцији Авила, гдје бјесни највећи пожар у новијој историји земље. У овој провинцији је уништено око 50.000 хектара.

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Пожари, у провинцији Леон на сјеверозападу земље, до сада су приморали 300 становника из подручја око села Сан Сипријано да напусте домове и они су привремено смјештени у школама и спортским халама.

Раније је избио још један пожар у резервату природе у провинцији Замора, близу границе са Португалијом, па су камп и 12 села јутрос евакуисани.

Погођено је око 1.000 људи, а ватрогасци и службе за хитне случајеве успјели су да обуздају пламен на два фронта, јавља ДПА.

Обје регије су, такође, прошле године претрпјеле тешке пожаре који су уништили десетине хиљада хектара шума и жбуња.

Нови пожари се поклапају са четвртим топлотним таласом, који ће трајати најмање до недјеље, 2. августа.

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Температура преко 40 степени и јаки вјетрови отежавају напоре у гашењу пожара на многим мјестима. Неколико пожара је активно и у Португалији.

У међувремену, ватра је донекле попустила у провинцији Кастељон на обали Левантеа, на истоку Иберијског полуострва, гдје је пожар сјеверно од Валенсије стављен под контролу.

Пожар је сада стављен под контролу. Авила је, такође, дио тешко погођеног региона Кастиља и Леон.

(Срна)

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Шпанија

пожар

Велики шумски пожар

шумски пожар

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