Цијена прасади и товљеника шокира узгајиваче

У прва три мјесеца ове године губили су, кажу, 50 - 100 марака по товљенику. Кратак период за првомајске празнике и Ђурђевдан прасад тежине од 25 - 30 килограма имала су бољу цијену, а узгајивачи зараду.

Свијет Због екстремних температура проглашен црвени ниво узбуне у 19 градова

И цијена товљеника достигла је три марке, али то је било кратког даха и трајало свега петнаестак дана.

"Сада имамо ситуацију да је цијена прасади око 4 марке по килограму живе ваге и тешко се пласира, а товљеника од 2,5 до 2,7 без ПДВ-а. То је стварно цијена која не може да покрије ни оне који узгајају крмаче и производе прасад за даљи тов, нити саме товљаче. Такође, и они које тове бикове су задњих мјесец дана у проблему јер су бикови били 7,5 - 8 марака по килограму живе ваге, а сада имају проблем и са цијеном и пласманом. Све што се дешава у задњих пола године овдје на овим просторима је само увод у даље смањење сточног фонда на овим просторима", каже за портал "ИнфоБијељина" Слободан Петрић, узгајивач свиња из семберског села Магнојевић.

Регион Невјероватна запљена у Хрватској: Покушао да прошверцује тону морских јежева

Проблем, тврди, није понуда већ огроман увоз, јер је у Шпанији, Њемачкој, Србији, Хрватској цијена као и у Семберији.

"Понуда је огромна. Некада се мало извозило за Кину, земље Азије, али због неких проблема који нису до нас, сада остају на овим просторима. Не знам како ће земље ЕУ издржати проблем, али ми овдје нећемо ако потраје 2-3 мјесеца, а све указује да ће потрајати мало дуже", додаје овај угледни фармер.

Узгајивачи свиња имају редовне састанке и разговоре са представницима ресорног министарства.

Влада ради свој посао

Влада, сматрају, ради свој дио посла. Задњих година су подстицаји значајно повећани исплаћују се редовно и унапријед знају шта могу да очекују, али ако се ситуација на тржишту не промијени фармерима нема спаса.

Хроника Добили мејл и уплатили 780.000 евра: Бх. фирма насјела на превару

"Проблем је у задњих годину дана на простору читаве Европе. Бојим се, не знам шта да предложимо Министарству како да нам помогне. Нажалост и те мјере које су врло значајне, врло су битне не могу да нам помогну, јер ако се настави овај тренд у окружењу, ни Влада нам не може помоћи да покријемо губитке", појашњава Слободан.

Семберија је некада производила свињског меса у толиким количинама да је било довољно за 40 одсто потреба становништва у БиХ.

Сада производи максимално 20 процената, било да се ради о свињском или јунећем месу.