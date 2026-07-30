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Савјет министара утврдио приједлог одлуке о изградњи "Јужне интерконекције"

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 16:42

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Савјет министара
Фото: SRNA

Савјет министара утврдио је данас приједлог одлуке о ратификацији Споразума са Хрватском о изградњи гасовода "Јужна интерконекција", којим би БиХ добила приступ течном природном гасу (ЛНГ) преко терминала на острву Крку.

Из Савјета министара је саопштено да би то требало да допринесе диверзификацији извора снабдијевања природним гасом и смањењу зависности од руског гаса.

Приједлог одлуке о ратификацији Споразума између Савјета министара и Владе Хрватске о изградњи гасовода "Јужна интерконекција Хрватске и БиХ" утврђен је у другом кругу гласања.

Споразум су 28. априла у Дубровнику потписали предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто и премијер Хрватске Андреј Пленковић.

Приједлог одлуке биће достављен Предсједништву БиХ на даљу процедуру ратификације.

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Тагови :

Јужна интерконекција

Савјет министара БиХ

Гасовод

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