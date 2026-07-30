Пјевачица прекршила обичаје на Огњену Марију па јој букнуо пожар у дому

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Лена Ковачевић присјетила се драматичног тренутка када на празник Свету Огњену Марију није испоштовала народне обичаје и строга правила која важе за тај дан.
Пјевачица је на друштвеним мрежама подијелила непријатно искуство и упутила важну поруку свим вјерницима.
Како је сама признала, то је замало имало кобне посљедице.
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"Једне године на Огњену Марију нисам послушала оно што важи за данашњи дан и тог дана сам замало изазвала пожар. Букнула ми је ватра у кухињи и од тада никада, никада више на данашњи дан не радим ништа. Њеним светим молитвама да се помогне свима којима је посебно потребна помоћ", написала је Лена.
У народу важи вјеровање да Огњена Марија кажњава огњем, те да током топлог празничног дана може сагорјети сјетва или доћи до пожара - у шта се Лена Ковачевић увјерила и на личном примјеру.
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