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Пјевачица прекршила обичаје на Огњену Марију па јој букнуо пожар у дому

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 17:30

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Лена Ковачевић
Фото: Инстаграм

Пјевачица Лена Ковачевић присјетила се драматичног тренутка када на празник Свету Огњену Марију није испоштовала народне обичаје и строга правила која важе за тај дан.

Пјевачица је на друштвеним мрежама подијелила непријатно искуство и упутила важну поруку свим вјерницима.

Како је сама признала, то је замало имало кобне посљедице.

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"Једне године на Огњену Марију нисам послушала оно што важи за данашњи дан и тог дана сам замало изазвала пожар. Букнула ми је ватра у кухињи и од тада никада, никада више на данашњи дан не радим ништа. Њеним светим молитвама да се помогне свима којима је посебно потребна помоћ", написала је Лена.

У народу важи вјеровање да Огњена Марија кажњава огњем, те да током топлог празничног дана може сагорјети сјетва или доћи до пожара - у шта се Лена Ковачевић увјерила и на личном примјеру.

(Информер)

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Тагови :

Огњена Марија

народно вјеровање

вјеровање

Лена Ковачевић

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