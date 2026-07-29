Пеђа Меденица доживио непријатност у тоалету

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пјевач Пеђа Меденица је испричао непријатну, али и комичну анегдоту која му се догодила прије неколико година непосредно прије него што је изашао на бину.
Пјевач Пеђа Меденица један је од оних извођача чији лик публика често не повезује одмах са бројним хитовима које је направио, а како сам признаје, за то је помало сам крив.
Гостујући у емисији “Амиџи шоу”, певач је открио необичну ситуацију коју је доживио прије неколико година, када је сасвим случајно чуо бруталне прозивке на сопствени рачун док се припремао за наступ, преноси Блиц.
Наиме, Пеђа је испричао да је пред концерт у једној дискотеци отишао до тоалета, а оно што је тамо чуо оставило га је без текста.
"Прије неких 6,7 година наступам ја у једној дискотеци и прије наступа ја кренем до wc-a и кажем клавијатуристи. И сад док сам ја ушао у ВЦ, два момка улазе иза мене и сад овај један говори другом: 'Шта си ме довео овде ментолу један да слушам овог идиота, чуј молим те, он је себи дао надимак Меденица, па замисли који је то ментол…'"испричао је Пеђа кроз осмијех.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
41 мин0
Свијет
42 мин0
Свијет
47 мин0
Сцена
56 мин0
Најновије
23
04
22
53
22
44
22
43
22
38
Тренутно на програму