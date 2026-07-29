Шешир је неизоставни модни детаљ овог љета: Ево како га стилизовати

Аутор:АТВ редакција
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Ако постоји један модни додатак који ове сезоне успијева да споји бохо естетику, приморски шарм и дозу вестерн карактера, онда је то каубојски шешир од рафије.
Било да тражите модеран фестивалски изглед или упечатљив модни детаљ који ће подићи ваше комбинације за годишњи одмор, шешир од рафије ове сезоне заслужује посебно мјесто на шопинг листи и постао је један од водећих модних трендова.
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Али не било какав модел – модни свијет тренутно је заљубљен у његову каубојску верзију.
Естетика "coastal cowboy", односно спој вестерн елемената и опуштеног приморског стила, већ неко вријеме је присутна на модној сцени, али је управо овог љета доживјела највећу популарност. Ријеч је о тренду који комбинује природне материјале, лежерне кројеве и детаље инспирисане америчким Западом, али у много њежнијем и женственијем издању.
Готово да нема трендсетерке која га није уврстила у своје љетне комбинације – од фестивалских издања на Коачели до опуштених дана проведених поред мора.
Структурирани плетени шешири од рафије постали су један од најфотографисанијих модних додатака сезоне, а њихова популарност потврђује да природни материјали и даље имају снажан утицај на љетну моду.
Његовом шарму није одољела ни краљица минималистичког луксуза Софија Ричи Грејнџ. Њен вирални модел из колекције Миу Миу, украшен препознатљивим логотипом, врло брзо је распродат и додатно је учврстио статус каубојског шешира од рафије као једног од најпожељнијих аксесоара овог љета.
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Ипак, добра вијест за све љубитељке моде јесте да за овај тренд није потребно издвојити право богатство. Бројни хигх стреет брендови представили су своје верзије – од једноставних модела чистих линија до оних украшених детаљима који привлаче пажњу.
Када је ријеч о стилизовању, правило је једноставно – каубојски шешир од рафије најбоље изгледа када се носи опуштено, без претјераног дотјеривања. Одлично се слаже са лепршавим бијелим хаљинама, ланеним комплетима, широким панталонама и купаћим костимима, а посебно добро функционише уз модне додатке који наглашавају његову бохо страну.
Шкољке, ресе, канап, метални детаљи и рупичасте текстуре додатно истичу његов карактер. Управо спој приморског духа, вестерн инспирације и природних материјала чини овај шешир савршеним симболом безбрижног љетног стила.
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Послије неколико сезона у којима су доминирали минималистички модни додаци, чини се да је љето 2026. резервисано за комаде са карактером. А каубојски шешир од рафије управо је такав – практичан, ефектан и довољно посебан да чак и најједноставнију комбинацију претвори у модно издање које привлачи погледе.
(Б92)
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