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Предмети које сви гурамо на таван могу нам донијети озбиљне паре

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 23:04

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Новац
Фото: ATV

Стари предмети који су некада били дио сваког дома данас добијају нову вриједност и могу нам донијети озбиљне паре.

Оно што је некада стајало у витрини, фиоци или на тавану, за многе је била обична ствар из свакодневног живота, али колекционари данас за поједине примјерке издвајају значајан новац.

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На интернет форумима и групама посвећеним колекционарству често се могу пронаћи приче људи који су тек случајно открили да предмети које су наслиједили од родитеља или бака и дека имају вриједност. Ипак, стручњаци упозоравају - није све што је старо аутоматски и скупо. Пресудни су очуваност, ријеткост и потражња.

"Мислио сам да је само стара ствар из подрума"

На друштвеној групи Редит, једна од најчешћих прича међу колекционарима јесте да људи годинама чувају предмете за које вјерују да немају никакву вриједност.

Корисници на форумима често наводе да су тек након чишћења старе куће или насљедства почели да провјеравају шта заправо посједују.

"Годинама је стајало у кутији и нико није обраћао пажњу. Тек када сам пронашао ознаку произвођача, схватио сам да није обичан предмет", објавио је један колекционар.

Порцелан из витрина поново постао тражен

Многи домови код нас некада су имали посебне витрине са порцеланским сервисима, фигурама и украсним тањирима. Данас поједини комади поново привлаче пажњу купаца.

Највише се траже:

  • Комплетни сервиси,
  • Ручно осликани комади,
  • Познате фабрике порцелана,
  • Предмети без оштећења.

Колекционари посебно обраћају пажњу на ознаке са дна шоља и тањира, јер оне често откривају поријекло и старост предмета.

"Највећа грешка је што људи оперу, префарбају или поправљају старе предмете мислећи да их тако уљепшавају. Код колекционара оригинално стање често вреди највише", наводе љубитељи старина.

Корисник Редита описао је како је током чишћења тавана своје породице пронашао заборављени сет сребрног прибора.

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Како је навео, у кући његових баке и тетке пронађен је велики дрвени сандук са комплетним сервисом за ручавање. У почетку су мислили да ће вриједити само као старо сребро, али су каснијим истраживањем открили да је ријеч о ретком комплету од стерлинг сребра, који је био много вреднији него што су очекивали.

Слични комплети на тржишту могу вриједити од неколико стотина до неколико хиљада евра, у зависности од произвођача, тежине и очуваности.

Стари новац - није свака кованица благо

Старе кованице и новчанице међу најчешћим су предметима које људи проналазе у кућама.

Међутим, њихова вриједност зависи од много фактора.

Колекционари гледају:

  • Годину издавања,
  • Број сачуваних примјерака,
  • Евентуалне грешке,
  • Стање новчанице или кованице.

"Пронашао сам старе кованице мислећи да вриједе много, али испоставило се да су занимљиве само као успомена. Тек неколико комада је имало праву колекционарску вриједност", искуство је које дијеле многи почетници.

Грамофонске плоче доживјеле нови живот

Предмети које су многи некада бацали данас се враћају у моду.

Грамофонске плоче посебно су тражене међу љубитељима музике.

Највише вриједе:

  • прва издања,
  • ријетке плоче,
  • очувани омоти,
  • примјерци познатих извођача.

"Невјероватно је да оно што је некада било у свакој кући сада поново има публику. Људи траже аутентичне ствари, а не копије", наводе љубитељи винила, преноси "Биз портал".

Књиге које су скупљале прашину могу имати вриједност

Старе књиге, енциклопедије и прва издања појединих дјела такође могу бити занимљиви колекционарима.

Најважније је:

  • Издање,
  • Очуваност,
  • Аутор,
  • Евентуални потпис или посвета.

"Немојте бацати старе књиге само зато што изгледају похабано. Некад баш такви примјерци имају причу и вриједност", порука је која се често може пронаћи међу колекционарима.

Не бацајте прије него што провјерите

Иако интернет често доноси приче о предметима који су продати за велике износе, реалност је да већина старих ствари нема огромну цијену.

Ипак, међу обичним предметима из дома понекад се могу пронаћи прави мали драгуљи.

Прије него што нешто завршити у контејнеру, вриједи провјерити:

  • Ко је произвођач,
  • Колико је предмет стар,
  • Да ли постоји ознака или потпис,
  • Да ли га колекционари траже.

Јер оно што је једној генерацији било само дио свакодневице, другој може постати вриједан комад прошлости.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

новац

Зарада

старе ствари

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