Слоба Васић се 'сломио' на наступу, пред свима викнуо: Да ли си ме вољела ил' ниси?

Међутим, упркос изузетно изазовном периоду у приватном животу, Слоба не прекида са наступима, али видео који се појавио на ТикТоку покренуо је нову лавину коментара и спекулација на друштвеним мрежама.

На снимку можемо видјети да пјевач дјелује потпуно исцрпљено и емотиваменте сломљено. Док се у појединим тренуцима борио за ваздух и једва успијевао да отпева стихове до краја, емоције су га потпуно савладале и надвладале, што су присутни одмах примјетили и забиљежили.

"Како је ово тужно", "Баш се види да му није добро", "Јелена се спасила", "Претужно", "Бас је ово тужно видјети, пара имају, али памети не", само су неки од бројних коментара који су преплавили мреже, док су поједини изразили и забринутост за његово стање.

Подсјетимо, спекулације о разводу додатно су се распламсале када је Јелена на пословном Инстаграм профилу вратила дјевојачко презиме. Иако се о свему дуго ћутало, она је недавно одлучила да се огласи.

- Он је отац мог дјетета, сада ми је она најважнија. Молим вас за мало приватности, пролазимо кроз најтежи период - изјавила је Јелена за Телеграф.