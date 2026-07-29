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Слоба Васић се 'сломио' на наступу, пред свима викнуо: Да ли си ме вољела ил' ниси?

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 22:14

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Слоба Васић
Фото: Youtube/Blic

Пјевач Слоба Васић претходних мјесеци се нашао у жижи интересовања због боравка у болници "Лаза Лазаревић", као и због вијести о разводу од супруге Јелене након 15 година брака.

Међутим, упркос изузетно изазовном периоду у приватном животу, Слоба не прекида са наступима, али видео који се појавио на ТикТоку покренуо је нову лавину коментара и спекулација на друштвеним мрежама.

На снимку можемо видјети да пјевач дјелује потпуно исцрпљено и емотиваменте сломљено. Док се у појединим тренуцима борио за ваздух и једва успијевао да отпева стихове до краја, емоције су га потпуно савладале и надвладале, што су присутни одмах примјетили и забиљежили.

@natasa295 #slobavasic ♬ izvorni zvuk - Nataša Djordjievski

"Како је ово тужно", "Баш се види да му није добро", "Јелена се спасила", "Претужно", "Бас је ово тужно видјети, пара имају, али памети не", само су неки од бројних коментара који су преплавили мреже, док су поједини изразили и забринутост за његово стање.

Подсјетимо, спекулације о разводу додатно су се распламсале када је Јелена на пословном Инстаграм профилу вратила дјевојачко презиме. Иако се о свему дуго ћутало, она је недавно одлучила да се огласи.

- Он је отац мог дјетета, сада ми је она најважнија. Молим вас за мало приватности, пролазимо кроз најтежи период - изјавила је Јелена за Телеграф.

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Тагови :

Слоба Васић

Пјевач

наступ

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