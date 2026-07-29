Због подметања пожара у Француској ухапшено више од 260 особа

Аутор:АТВ редакција
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Француска полиција ухапсила је 263 особе због сумње да су умијешани у подметање пожара који бјесне широм земље, објавила је телевизија БФМТВ, позивајући се на неименоване изворе у Влади.
Телевизија наводи да је међу ухапшенима 92 малољетника.
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Раније у јулу, БФМТВ је објавио да је тужилаштво Бордоа оптужило 11 људи у вези са шумским пожарима у југозападном департману Жиронда.
Француски предсједник Емануел Макрон рекао је да је земља овог љета доживјела рекордан број шумских пожара, највећи од краја Другог свјетског рата.
(Срна)
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