Скелет несталог мушкарца након 25 година пронађен у бунару

Аутор:Стеван Лулић
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Остаци несталог Британца Ентонија Рикарда пронађени су на дну бунара више од 25 година након његовог нестанка.
Скелет Ентонија Рикарда откривен је 19. маја у бунару који се налази у кући коју је дијелио са својом партнерком Хедер Коминс у Бретањи.
Она је осумњичена за његово убиство и налази се у притвору док је француска полиција покренула званичну истрагу о смрти господина Рикарда.
Британски отац је нестао 2001. године убрзо након што се преселио у Француску са својом партнерком и њихово двоје дјеце.
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Мери Рикард, његова кћерка из претходне везе која је остала у Великој Британији, од тада је трагала за својим оцем.
Пријавила је његов нестанак у вријеме његовог нестанка, иако јој је маћеха Хедер рекла да је Рикард напустио кућу без икаквог објашњења.
Иако је истрага покренута у вријеме нестанка Рикарда, власти нису постигле никакав напредак неколико година.
У октобру прошле године, Мери је покренула нову жалбу, захтијевајући поновно отварање истраге.
Мјесец касније, власти су почеле да истражују нестанак господина Рикарда и врло брзо је сумња пала на његову партнерку Хедер.
Потрага је кулминирала у мају када су откривени Ентонијеви скелетни остаци.
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Хедер, која сада има 56 година, овог мјесеца је оптужена за убиство и стављена је у притвор.
Према извјештајима француских медија, син пара, који је описао свог оца као насилног алкохоличара, рекао је истражиоцима да је његова мајка признала да је убила Ентонија.
Рекао је да му је Хедер рекла да је пуцала у његовог оца након свађе у којој је Ентони усмјерио пиштољ у њу, прије него што је она окренула оружје према њему, објавио је француски лист "Ла Депеш".
Она је потом наводно сакрила тијело у бунар уз помоћ њеног оца, који је такође оптужен.
Истражиоци су рекли да је ДНК анализа показала да је ријеч о Рикарду.
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Хедер је тражила кауцију јер ради у индустријској пекари, тврдећи да се "никада неће вратити у Енглеску" и да не постоји ризик од бјекства. Захтјев је одбијен.
Кћерка Мери је реаговала на вијест објавом на друштвеним мрежама, написавши: "Правда ће бити задовољена!!!".
"Увијек ћу бити кћерка свог оца и то се никада не може промијенити! Недостајаће ми сваки дан до дана када се поново будемо срели!", додала је, преноси "Дејли Мејл".
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