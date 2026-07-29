Logo

Енглески "Декстер" осуђен на доживотну робију: Исјекао цимере, па јео говедину

Аутор:

Милена Грубор
29.07.2026 21:19

Коментари:

0
Декстер Морган из серије Декстер
Фото: Screenshot/Youtube

Џејмс Дезборо осуђен је на доживотни затвор због монструозног убиства и распарчавања цимера, док британска полиција истовремено истражује његову повезаност са још четири мистериозне смрти.

Он је проглашен кривим за брутална убиства својих цимера Данијела Колмана (43) и Клаудија Аквилина (57), које је упознао у прихватилишту за бескућнике у Њукију.

Након што их је ликвидирао и распарчао њихова тијела, Дезборо је украо њихов новац. Ужасавајући детаљ са суђења открива да је новац убијеног Данијела искористио како би се почастио обилним ручком "великим печењем говедине".

Језиви докази у шуми и поруке кривице

Остатке жртава убица је покушао да спали и закопа у близини своје шумске колибе. Пронађени су плитки гробови, секира са ДНК траговима на оближњем дрвету, као и готово 2.000 изгорјелих фрагмената костију. Тужилаштво је изнијело доказе да је Дезборо форензичарима признао да је посебно уживао у сценама распарчавања тијела у серији "Декстер".

несрећа србија

Србија

Откривен узрок трагедије у којој су страдали трудница и њен син

У његовој колиби пронађене су и руком писане биљешке у којима се описује као "убица спреман да погуби предаторе", уз детаљне планове за бијег из Уједињеног Краљевства, набавку нових маски и лажних телефона.

Серијски низ се наставља и иза решетака

Док је чекао суђење за ова два убиства, Дезборо је у затвору Ексетер задавио још једног цимера, Стивена Кемпстера, наводно изнервиран његовим хркањем, због чега је већ раније добио доживотну робију.

Полиција је сада покренула проширену истрагу о смрти још четири особе два мушкарца и двије жене, који су преминули у истом прихватилишту у Њукију у периоду када је Дезборо тамо боравио, а чија се смрт раније није сматрала сумњивом, преноси The Sun.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Декстер

Убиство

доживотна казна затвора

пронађена тијела

истрага

Коментари (0)

Прочитајте више

Дјевојка се смије и држи жути балон у руци

Занимљивости

За ова три знака слиједи деценија из снова: Почиње њихово златно доба

1 ч

0
Откривен узрок трагедије у којој су страдали трудница и њен син

Србија

Откривен узрок трагедије у којој су страдали трудница и њен син

2 ч

0
У свакодневном животу и угоститељству, чаша је посуда разноврсних облика и материјала најчешће од стакла намијењена за држање и конзумацију течности.

Здравље

Ово пиће није најбољи избор: Избјегавајте га у кафићима, пуно је бактерија

2 ч

0
Кофер

Свијет

Траг мириса открио ужас: Намамио жену у зграду страве, па је "спаковао" у кофер

2 ч

0

Више из рубрике

Кофер

Свијет

Траг мириса открио ужас: Намамио жену у зграду страве, па је "спаковао" у кофер

2 ч

0
Мјештани покушавају да угасе шумски пожар на ободу сјеверног града Солуна, у Грчкој, у суботу, 4. јула 2026. године.

Свијет

У борби са пожарима страдао још један ватрогасац

2 ч

0
Детаљан макро снимак осе која се одмара на јарко жутим латицама цвијета, истичући њене живописне боје.

Свијет

Оса изазвала удес, штета огромна

3 ч

0
Вера Питулић

Свијет

Откривени језиви детаљи убиства Српскиње Вере у Тексасу

3 ч

0

  • Најновије

23

04

Предмети које сви гурамо на таван могу нам донијети озбиљне паре

22

53

Бањалучанима упућен озбиљан апел, могуће и казне

22

44

Предомислила се, па запалила цркву: Умјесто на меденом мјесецу, завршила иза решетака

22

43

Шешир је неизоставни модни детаљ овог љета: Ево како га стилизовати

22

38

Пеђа Меденица доживио непријатност у тоалету

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима