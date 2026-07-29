Енглески "Декстер" осуђен на доживотну робију: Исјекао цимере, па јео говедину

Аутор:Милена Грубор
Коментари:0
Џејмс Дезборо осуђен је на доживотни затвор због монструозног убиства и распарчавања цимера, док британска полиција истовремено истражује његову повезаност са још четири мистериозне смрти.
Он је проглашен кривим за брутална убиства својих цимера Данијела Колмана (43) и Клаудија Аквилина (57), које је упознао у прихватилишту за бескућнике у Њукију.
Након што их је ликвидирао и распарчао њихова тијела, Дезборо је украо њихов новац. Ужасавајући детаљ са суђења открива да је новац убијеног Данијела искористио како би се почастио обилним ручком "великим печењем говедине".
Остатке жртава убица је покушао да спали и закопа у близини своје шумске колибе. Пронађени су плитки гробови, секира са ДНК траговима на оближњем дрвету, као и готово 2.000 изгорјелих фрагмената костију. Тужилаштво је изнијело доказе да је Дезборо форензичарима признао да је посебно уживао у сценама распарчавања тијела у серији "Декстер".
Србија
Откривен узрок трагедије у којој су страдали трудница и њен син
У његовој колиби пронађене су и руком писане биљешке у којима се описује као "убица спреман да погуби предаторе", уз детаљне планове за бијег из Уједињеног Краљевства, набавку нових маски и лажних телефона.
Док је чекао суђење за ова два убиства, Дезборо је у затвору Ексетер задавио још једног цимера, Стивена Кемпстера, наводно изнервиран његовим хркањем, због чега је већ раније добио доживотну робију.
Полиција је сада покренула проширену истрагу о смрти још четири особе два мушкарца и двије жене, који су преминули у истом прихватилишту у Њукију у периоду када је Дезборо тамо боравио, а чија се смрт раније није сматрала сумњивом, преноси The Sun.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
1 ч0
Србија
2 ч0
Здравље
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
23
04
22
53
22
44
22
43
22
38
Тренутно на програму